FiliÃ¨re arboricole : Le pari de lâ€™autosuffisance en passe dâ€™Ãªtre rÃ©ussi

Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazghi, a affirmé, hier à Alger, que la production nationale dans la filière arboricole a enregistré une nette augmentation, d’une valeur de 197,8 milliards de dinars par rapport à l’année 2010 (121,6 Mda), ce qui représente une nette augmentation de 63%.

L’Algérie avance sereinement vers la consécration de son autosuffisance alimentaire, dans toutes les filières. Après la bonne récolte enregistrée dans la filière céréalière, voilà la filière arboricole qui vient «couronner la réussite de la politique de développement agricole», selon le ministre, qui s’est exprimé à l’occasion de la rencontre organisée au siège de son département pour l’évaluation de la campagne de la filière arboricole.

Il s’agit, pour M. Bouazghi, d’œuvrer non seulement à l’amélioration substantielle de l’offre agricole mais aussi d’asseoir une politique agricole qui vise, explique-t-il, «l’accroissement de la production, notamment dans les filières stratégiques, pour pallier les besoins de consommation, et ce, en stimulant la production locale pour réduire le volume des importations».

M. Bouazghi explique que l’approche adoptée par son département pour l’organisation du secteur est axée sur la restructuration des différentes filières agricoles «comme méthode pour créer un environnement motivant et propice pour les producteurs».

De l’autre côté, et en vue de parvenir «à une maîtrise de la volatilité des prix des produits agricoles», le secteur a accordé une attention aussi à l’infrastructure. M. Bouazghi a indiqué que «le renforcement des capacités de stockage, de conditionnement et de transformation a facilité un approvisionnement constant et régulier aux marchés». Selon le ministre, « l’Algérie est en train de réussir le pari de l’autosuffisance en matière de production arboricole ». En témoignent les statistiques qu’il présente.

D’abord, une production qui avoisine «16.892.480 quintaux en 2018, par rapport à une production qui ne dépassait pas 4.523.370 quintaux en 2000», un taux de croissance de 273%.

Détaillant ce pourcentage, M. Bouazghi indique que la production des espèces à noyaux a enregistré un volume estimé à 6.110.640 quintaux, tandis que les espèces à pépins sont à 8.095.581 quintaux pour cette année 2018. Ce qui atteste encore de la dynamique de la filière arboricole, est le fait qu’elle assure plus de 1,6 million d’emplois permanents et provisoires, et ce, dans les différents secteurs liés à la valorisation, la transformation et au conditionnement.



Les besoins locaux sont assurés par une production nationale abondante



A noter que dans le document présenté par le ministre de l’Agriculture, il est indiqué que la surface de plantation et le nombre d'arbres sur les terres agricoles ont considérablement augmenté «passant de 154.000 ha en 2000 à 262.000 ha cette année». Grâce donc aux efforts de l’Etat et aux facilitations accordées, cette croissance représente 70%. «Les arbres représentent 3% de la superficie des terres cultivées cette année», explique M. Bouazghi.

La mise en œuvre effective de cette stratégie a contribué à améliorer notre sécurité alimentaire nationale. L’abondance des fruits, estimés à 40,3 kg/personne «est assurée à 100% par la production locale» met en exergue le ministre, qui explique le passage à une autre dimension, celle «de l’accès aux marchés internationaux» par une stratégie d’exportation qui a avoisiné en 2017 «409 tonnes de fruits à noyaux et à pépins vers la Thaïlande, l’Espagne, la Russie et le Vietnam principalement».

De son côté, M. Mohamed Kharoubi, le directeur central chargé de la régulation et du développement de la production agricole auprès du MADRP, a expliqué, dans une déclaration à la presse, que grâce à l’appui technique, à l’aide aux agriculteurs, ainsi qu’à la synergie des efforts des acteurs de cette filière «l’Algérie avance sereinement sur la voie de la concrétisation de son autosuffisance alimentaire et la diversification de la production des nouvelles variétés des pépinières, en plus des 8 millions de pépinières produites localement à l’heure actuelle».

«La mise en place de nouvelles plantations, ainsi que la régénération de veilles plantations à travers l’introduction de techniques modernes pour la production de nouvelles variétés productives et intensives garantiront plus de revenus pour les investisseurs», dira-t-il, avant d’ajouter que pour les trois dernières campagnes, il a été enregistré l’implantation d’un peu plus de 9.000 ha qui seront productifs en 2019 pour atteindre d’ici 2022 la superficie 230.000 ha».

M. Kherroubi a souligné, à la fin, que le secteur table sur une «production de 22 millions de quintaux pour subvenir aux besoins nationaux dans les différentes espèces (noyaux et pépins) à l’horizon 2022»

Tahar Kaidi