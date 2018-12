RÃ©veillon : Une fÃªte au goÃ»t trÃ¨s Â«spÃ©cialÂ»

La dernière semaine du mois de décembre est porteuse de symboles pour beaucoup d'Algériens, affairés, à célébrer le début de la nouvelle année dans la joie et la gaieté.

Le réveillon, en fait, est dans quelques jours et chacun y va, à sa manière, pour accueillir le nouvel an, érigé, par les fêtards, en passerelle, pour se projeter dans les douze futurs mois à venir, mis d’emblée, aux tons de l'espoir et de l’optimisme. À six jours du grand événement, l'heure est aux préparatifs.

Les commandes de gâteaux, de chocolaterie et de confiseries augmentent, jour après jour, au fur et à mesure que la fête avance, faisant le bonheur des pâtissiers, qui se frottent déjà les mains, rien qu'avoir toute cette masse de citoyens, venir de partout "officialiser" leur commande, via un bon, en bonne et dû forme, remis, par la boutique qui ne désemplit pas. Sous forme de bûches, de grande tarte, de nougatine, de boules de chocolats aux parfums et goûts diversifiés, ce genre de gâteries deviennent même incontournables pour réveillonner, en famille, chez-soi, ou encore dans les des hôtels, habillés, de nuances festives. Il faut savoir que l’événement qui coïncide avec les vacances scolaires d’hiver, se veut aussi, d’une pierre, deux coups, une occasion propice pour récompenser les enfants pour avoir obtenu de bons résultats à l’école d’une part et réunir, familles et proches pour marquer et le réveillon et la fin d’un trimestre, couronné de succès.



Rompre avec la morosité



Célébrer le nouvel an, est entré dans les mœurs de la famille algérienne, qui s’ingénie, à vrai dire, à casser la routine quotidienne parfois et briser le joug des privations et des restrictions, qui s’étalent sur toute l’année, d’autre, en réunissant tous les membres dans une ambiance digne des grands jours, avec comme menu, des repas copieux, des confiseries et fruits secs, à volonté, des cadeaux et surtout des vœux de bonheur et de santé pour tout le monde. Pour ce jour particulier, on peut même se permettre des folies. On va jusqu’à oublier l’austérité et la cherté de la vie qui saignent les budgets. Que ne fait-on pas pour la bonne cause, en cette fin d’année où le chemin des gourmandises est balisé, sous le couvercle de cette fête à laquelle on endosse, y compris nos folies dépensières débordantes et sans retenu.

D’ailleurs, les marchés et les grandes surfaces et les marchés, connaissent, ces jours ci, une grande affluence, ces jours-ci, en prévision du nouvel an.

Les fruits secs, les chocolats de toutes sortes ainsi que les bonbons sont très convoités par les chefs de familles.

C’est la ruée également sur les boucheries de viandes blanches, pour commander des dindes farcies ou à farcir, chez-soi, très sollicitées, pour cette fête, par certaines personnes, notamment lorsqu’il s’agit de familles nombreuses. Il faut dire aussi, que les plats traditionnels, pour les amateurs de l’authenticité sont présents sur la table des Algériens qui tiennent à donner au nouvel an, une touche spéciale avec un menu du terroir. L’essentiel étant, d’être dans l’ambiance de l’événement exceptionnel.



Hôtels, voyagistes et restaurants, à l’heure



Si certains sont plutôt casaniers et préfèrent passer la fête à la maison, d’autres optent, quant à eux, pour la formule hôtels et plus particulièrement au Sud. Chaque année, les amoureux du désert se donnent rendez-vous à Timimoune, Tamanrasset, Djanet Béjaïa ou encore Alger, pour passer le réveillon. Ces régions connues pour leur aspect touristique, reviennent, chaque année, pour faire des clins d’œil, aux touristes nationaux et étrangers, avec des offres alléchantes, allant d’un simple dîner, à l’organisation d’excursions. Un voyagiste à Dergana, en l’occurrence, «Jawla», propose un programme spécial Touggourt, pour un week-end, pour 17.000 DA, en pension complète, avec des réductions de 2.000 DA, par personne même pour les réservations enregistrées avant le 5 janvier. L’autre offre pour Jawla toujours, concerne aussi Taghit/Béni Abbès-Béchar du 28 décembre au 2 Janvier pour 38.000 DA, la personne, pour une pension complète. Les restaurants, à leur tour, ne ratent pas cette occasion pour augmenter leur chiffre d’affaires, via des repas, préparés pour la circonstance qui varie entre 5.000 et 10.000 DA et parfois plus en fonction du menu commandé. Aujourd’hui, le réveillon qui fait petit à petit, partie des nouvelles traditions de la famille algérienne, histoire de mode de vie qui a changé ou par souci, de plagier l’autre, tente plus d’un quitte à débourser une fortune, pour faire la fête.

Samia D.