DerniÃ¨re parution de Lahcene Seriak : Premier vocabulaire humain de la langue amazighe

Lahcene Seriak vient de publier chez AGS Corpus & Bibliographie un intéressant ouvrage intitulé «Tamazight Thini’ Thamen’ Zuth», le premier vocabulaire humain de la langue amazighe. L’auteur revient dans cet ouvrage sur les millions d’années de civilisations orales amazighes qui ont précédé notre récente civilisation écrite.

Il explore l’histoire de l’humanité, de la présence des premiers hommes en Afrique du Nord tout en se référant aux textes historiques et religieux. Lahcene Seriak propose des informations simples et utiles sur les civilisations d’autrefois ayant marqué l’histoire de la culture amazighe, à l’exemple des civilisations natoufiennes, Téhénous, Libous, Maschwech, les civilisations numides au Maghreb et maures au Maghreb occidental.

S’appuyant tantôt sur les textes historiques et archéologiques, tantôt sur les résultats des recherches de ses prédécesseurs, Lahcene Seriak donne une grande tribune d’expression à la littérature, notamment à travers les écrits de Kateb Yacine et des extraits de «L’olivier» de Mouloud Mammeri, auteur, chercheur et anthropologue, spécialiste éminent de la langue et littérature amazighes. L’auteur explique dans l’introduction de son ouvrage l’urgence d’intensifier les recherches sur l’histoire, le patrimoine et les études anthropologiques de la civilisation amazighe afin de donner des repaires identitaires à la nouvelle génération.

«En Algérie, le besoin pressant et poignant d’identité, qui est au cœur du vaste mouvement soulevant aujourd’hui la jeunesse algérienne, se rapporte à un besoin transcendant des racines affirmatives de l’Algérie millénaire une et unique que la morale retient comme une éthique, un idéal, une sagesse, un devoir sacré peut-on lire à la page 22. «Dans cette optique, ‘’Tamazight’’, organe socio-historique, structure langagée et vertu identitaire d’origine, seul symbole légitime et communautaire, demeure magnifiée par cette double signification», a-t-il écrit.

Un livre de vulgarisation utile à tous les chercheurs, passionnés des civilisations et d’histoire. «Tamazight Thini’ Thamen’ Zuth» explore différents aspects de la civilisation amazighe, à commencer par les écrits de Platon qui considérait que les berbères «constituent les débuts de l’histoire de l’humanité et feraient partie du monde inconnu et mystérieux de l’Atlantide», par Ibn Khaldoun, en se référant aux anciens textes des chercheurs.

Lahcene Seriak propose également une palette d’aspects pour découvrir l’historique du fondement de la civilisation amazighe, à commencer par la définition de la dictée, la sémiologie des racines natives de l’humanité pour finir avec la relation de l’amazighité et l’Islam.

Kader Bentounès