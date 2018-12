13e Festival international de musique andalouse et des musiques anciennes

L’ensemble «Lemma El Becharia» a gratifié, dans la soirée du lundi, le public algérois lors de la septième soirée de la 13e édition du Festival international de la musique andalouse et des musiques anciennes et ce, à l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïah. Lors de cette soirée, animée dans sa première partie par Chahrazed Helal, un vibrant hommage a été rendu au rossignol de la musique malouf Hamdi Benani.

La prestigieuse salle Boualem-Bessaïah s’est mise, lors de cette septième soirée de la 13e édition du Festival international de la musique andalouse et des musiques anciennes, aux couleurs des dunes de la région de la Saoura, et ce, lors d’une gaâda bécharia réunissant la doyenne de la musique diwan Hasna El Bacharia et Souad Asla. Les dix musiciennes du groupe ont ressorti bendir et karkabou emportant les amoureux du diwan dans une tornade de délire musical sans issue, reflétant une mosaïque d’une oasis aux palmiers de dates, une solennité rehaussée par les magnifiques tenues traditionnelles de cette région du sud algérien, les terribles danses de Souad Asla et le grand apport de la première femme joueuse de goumbri, Hasna El Bacharia.

Le nombreux public de la prestigieuse salle Boualem- Bessaïah s’est délecté et a apprécié, dans une ambiance festive, plusieurs genres musicaux traditionnels qui regroupent les musiques populaires féminines de la région de la Saoura. Sous l’impulsion de Souad Asla, une formation féminine de 20 à 75 ans, parmi lesquelles les doyennes de ce genre musical, Hasna El Bacharia, Lalla Mabrouka, El Hadja Zaza, Lalla Fatima Legnaouia et El Hadja Zahwa, a présenté, dans des tenues traditionnelles aux couleurs vives et variées, une vingtaine de pièces aux contenus spirituels et festifs.

Equipées de tambours, bendirs, tambourins, karkabous et d’un pilon en cuivre pour donner les différentes cadences, les «Chikhet» ont embarqué les présents dans un voyage qui a ravivé la tradition, dans une prestation où les mélodies entonnées étaient reprises au goumbri par la diva Hasna El Bacharia, entourée des «Lallas». Une gaâda saharienne d’un ensemble de femmes d’une grande originalité a permis aux hôtes de l’Opéra de découvrir des textes ancestraux, avec différents modes et façons d’interprétation. Un vent de poussière porte l’écho des tambours jusqu’au sommet des dunes de Taghit… Cette Lemma a réuni sur la scène trois générations de femmes, dont l’éminente Hasna el Bacharia, voix gutturale et rare joueuse de luth guoumbri, pour porter les chants de transe du sud de l’Algérie, frondeurs et lancinants. Qu’elles chantent l’amour profane ou s’adonnent aux rituels soufis, leur verve électrise, hypnotise même. Cet opus, qui porte le titre également de Lemma, comprend les variantes féminines des genres «Tawassoul», un dérivé local du chant et musique melhoun, «Zefani», chants propres aux femmes de la Saoura, «Diwane», «Hadra» et «Haidouss», des morceaux remis au goût des mélomanes avec une instrumentation traditionnelle dont le goumbri, joués uniquement par Hasna el Bacharia, le tout servi par les artistes-femmes de cet ensemble musical dont la sublime voix de Souad Asla. Avec des voix présentes et étoffées, «Lemma El Becharia» a interprété, entre autres, des pièces rendues dans les genres ferda, gnaoui, tindi et hadra aux cadences ternaires et composées, «A Sidi Moulana», «Zine Elem’ma», «Dikr Errassoul fi lsani mahlaha», «A Khali idha twahacht'ni», «A houwa djana lahbib», «A baba legnaoui hada houwa», «Ghir wahdou nardjah».

L’ensemble féminin, donnant une dimension visuelle au spectacle très appréciée par l’assistance, s’est également investi dans des danses traditionnelles, en solo ou en groupe, présentant quelques rites qui accompagnent les atmosphères festives que génère la richesse de ce registre patrimonial. Dans une ambiance conviviale, le public, cédant au déhanchement, a longtemps applaudi l’ensemble.

Sihem Oubraham