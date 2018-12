Grand angle : Pour quelle utilitÃ© ?

La Tunisie prépare la tenue du prochain sommet arabe que la capitale Tunis abritera le 31 mars 2019. Les invitations sont lancées. Et les envoyés spéciaux du président tunisien sillonnent les pays arabes pour remettre des messages invitant leurs dirigeants à participer à ce 30e Sommet de la Ligue arabe. Aucune information n’a filtré sur l’agenda de cette rencontre. Mais force est de croire que l’examen des dossiers qui font l’actualité du monde arabe depuis des années sera à l’ordre du jour. La seule nouveauté qui pourrait survenir consiste en l’ajout ou non de la proposition de la levée du gel de la participation de la Syrie souhaitée par certains pays de l’organisation. La Ligue arabe avait annoncé, dans un communiqué, que sa position sur la question n’avait pas changé, «faute de consensus arabe». Et le ministre tunisien des Affaires étrangères, Khemaies Jhinaoui, a, de son côté, démenti, le 18 décembre 2018, les informations selon lesquelles le président tunisien, Béji Caïd Essebsi, aurait invité le président syrien, Bachar El Assad, pour prendre part aux travaux du Sommet arabe. «Le choix des invités n’est pas du ressort du président de la République. C’est une décision commune des chefs d’Etat de la Ligue arabe», a assuré M. Jhinaoui. Il y a lieu de rappeler que le siège de la Syrie à la Ligue arabe est vide depuis la suspension provisoire de son adhésion en novembre 2011. Dix-huit pays sur les 22 que compte la Ligue avaient voté pour cette exclusion et ce «jusqu'à l'application dans sa totalité du plan arabe de sortie de crise accepté par Damas le 2 novembre» de la même année. Or force est de souligner que depuis cette date, la donne n’est plus la même. Le conflit syrien, naissant au moment du gel de la participation de la Syrie, a beaucoup évolué depuis. Pour preuve, alors que de nouveaux acteurs sont devenus partie prenante, la ligue arabe donne l’impression d’être totalement exclue des efforts diplomatiques en cours pour trouver un règlement à la crise. Pis, la Ligue arabe en tant qu’organisation régionale n’est conviée à participer ni aux réunions tenues sous l’égide de l’ONU dans le cadre du processus de Genève ni à celles tenues dans le cadre du processus d’Astana, parrainé par les trois pays que sont l’URSS, l’Iran et la Turquie. Plus encore, alors que d’aucuns soutiennent que par l’exclusion de la Syrie, la Ligue cherchait à contrer Téhéran et Ankara en raison de l’ampleur prise par leur influence respective dans la région, il est aujourd’hui permis d’affirmer que leur objectif a échoué. Aussi même si l’on peut considérer qu’en 2011 la mesure du gel de la participation de la Syrie pouvait semblait judicieuse pour amener Damas à répondre aux aspirations des syriens, il y a lieu de se demander avec le recul nécessaire —plus de sept ans après— si l’exclusion de la Syrie est toujours utile. Et si on estime que c’est le cas, que va-elle apporter sachant que ce sont les puissances mondiales qui dictent l’agenda Syrien.

N. Kerraz