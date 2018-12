DÃ©nuclÃ©arisation de la pÃ©ninsule corÃ©enne : Le statut quo perdure

Si la poignée de main historique d’un certain 12 juin à Singapour entre le président américain,Donald Trump, et le leader nord-coréen, Kim Jong-un, mérite amplement de figurer dans l’éphéméride de l’année 2018, elle n’a, cependant, pas engendré les résultats tant attendus.

Hormis quelques faits d’annonces, la question de dénucléarisation de la péninsule reste entièrement posée. Malgré la déclaration conjointe dans laquelle Washington s’engageait à fournir des garanties de sécurité au pays asiatique en échange de l'engagement de Pyongyang sur son arsenal nucléaire, des divergences persistent entre les deux parties sur des questions clés telles que l'échelle de la dénucléarisation, les sanctions américaines et la déclaration de la fin de la guerre. Derrière l’optimisme du locataire de la Maison-Blanche, qui espère ficeler ce dossier lors du prochain sommet avec M. Kim probablement lieu en janvier ou février 2019, la méfiance règne en maître et la tension n’a pas pour autant disparu. En effet, si pour Pyongyang, il s’agit de discuter et surtout entrevoir une solution axée sur l’équilibre des forces, les Etats Unis et leurs alliés européens ne l’entendent pas forcément de cette oreille.

Les séries successives des sanctions adoptées sous l’impulsion américaine font remonter les divergences profondes qui entourent ce dossier et sont loin d’effrayer le régime nord-coréen. La pression américaine a fini par faire réagir le leader nord-coréen qui, en septembre dernier, avait qualifié le geste de Washington de «forces hostiles» responsables des sanctions «scélérates», et dénoncé les exigences «unilatérales» des Etats-Unis et leurs «méthodes de gangsters». M. Kim Jong-un avait accusé indirectement le président Trump de «chercher à étouffer le peuple coréen au moyen de sanctions scélérates et d'un embargo». Au même moment, les Etats-Unis exhortaient les capitales internationales à maintenir au travers des sanctions un maximum de pression sur la Corée du Nord pour la contraindre de renoncer à ses programmes nucléaire et balistique. Au niveau de la péninsule, 2018 demeurera une année d’espoir et d’occasion exploitées. Ainsi, les autorités sud-coréennes avaient répondu positivement à la main tendue par le voisin du Nord pour engager des discussions de haut niveau. «Nous devons améliorer les relations Nord-Sud, qui sont gelées, et faire de cette année (2018) un tournant dans l'histoire nationale coréenne», avait souligné M. Kim dans son message de Nouvel An. Depuis la fin de la guerre de Corée, les deux Etats rivaux étaient séparés par la Zone démilitarisée (DMZ), en fait l'une des frontières les plus fortement armées du monde. Au lendemain de l'offre de dialogue faite par Séoul en réponse aux appels à une amélioration des relations lancés par Kim Jong-un, Pyongyang a annoncé qu'il rouvrirait le canal de communication intercoréen, saluant le soutien apporté par Séoul à sa proposition de paix. Les jeux Olympiques d'hiver organisés au mois de février en Corée du Sud furent aussi le catalyseur de ce très rapide processus de rapprochement. Lors de leur sommet à Pyongyang en septembre, le président sud-coréen, Moon Jae-in, et le dirigeant nord-coréen, Kim Jong-un, avaient décidé, entre autres, d'éliminer un nombre limité de postes-frontières le long de leur frontière lourdement armée. Mais jusqu’à quand durera cette idylle ? Hier, Pyongyang s'est insurgée contre la dernière résolution de l'Onu la condamnant pour violation des droits humains, la qualifiant de «grave provocation» susceptible d'entraver les efforts de paix sur la péninsule. La semaine dernière, l'Assemblée générale de l'ONU a dénoncé «les violations systématiques, généralisées et flagrantes des droits humains commises depuis longtemps» en Corée du Nord. Le journal nord-coréen Rodong a qualifié le dernier texte de «provocation politique grave et de tentative vicieuse pour ternir la réputation internationale» de la Corée du Nord. Le sud n’échappe pas non plus au coup de sang du nord pour son soutien au texte qui va «ternir l'atmosphère d'amélioration des relations Nord/Sud». Les Etats-Unis souhaitaient une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU sur les droits humains en Corée du Nord mais y ont renoncé début décembre, n'étant pas sûrs du soutien de leurs partenaires. La détente spectaculaire dans la péninsule risque fort bien de subir des crampes aux conséquences lourdes. Le temps presse même si le président Trump n’y trouve «aucune urgence». ».

M. T.