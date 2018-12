Manifestations au Soudan : Le prÃ©sident El BÃ‰chir promet de Â«vraies rÃ©formesÂ»

Le président soudanais, Omar el-Béchir, a promis d'entreprendre de «vraies réformes» dans son pays, dans sa première réaction au mouvement de contestation sociale déclenché il y a six jours par une hausse du prix du pain. «L'Etat va entreprendre de vraies réformes pour garantir une vie digne aux citoyens», a déclaré M. el-Béchir lors d'une réunion avec les chefs des services de sécurité et des renseignements, selon l'agence de presse Suna. Par ailleurs et afin de parer à tout dérapage, un important dispositif de sécurité était déployé hier dans les principales artères de la capitale soudanaise Khartoum, alors qu'une marche vers le palais présidentiel devait y avoir lieu au septième jour d'un important mouvement de protestation. Des manifestations, qui ont touché jusque-là une dizaine de villes, ont été déclenchées le 19 décembre par la décision du gouvernement de tripler le prix du pain, dans un pays en plein marasme économique. Marqué par des heurts meurtriers, ce mouvement s'est transformé en une contestation —quasi inédite en trois décennies. Un rassemblement de professionnels, qui a appelé à la grève débutée lundi dans les hôpitaux, devait organiser une marche en direction du palais présidentiel pour déposer une demande officielle exigeant la démission de M. Béchir, 74 ans, au pouvoir depuis 1989. Dans un communiqué, l'organisation à l'initiative de cette marche a affirmé qu'elle demanderait la «démission immédiate du président» ainsi que la «formation d'un gouvernement transitoire». Selon Amnesty International, cette vague de contestation a déjà fait 37 victimes depuis le début du mouvement. R I