Dans la LUCARNE : Les ambitions africaines de Belmadi

Les choses au sein de l'équipe nationale ont commencé à se «tasser» ces derniers temps. La qualification méritée de nos «capés» en terre togolaise, devant ce pays à l'occasion de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2019, a ramené la sérénité et le calme. On ne sait pas encore dans quel pays elle se jouera après que le Cameroun ait été «éjecté» de son organisation. Comme «soulagement de taille», il aura celle de 2021 à la place de la Côte d'Ivoire. Les nôtres ont montré de très bonnes choses en l'emportant avec l'art et la manière devant le Togo (4 à 1). On a été, ce jour-là, à la hauteur des espérances de nos supporters qui aiment plus que tout notre «onze» national. Ils l'ont prouvé à plusieurs reprises en ne ratant aucun déplacement des verts et ce, quel que soit le pays où jouera notre sélection nationale. Une fidélité à toute épreuve. Ils connaissent parfaitement bien leur sujet et surtout le «football qui constitue leur véritable culture». C'est incontestable et aucun spécialiste ne peut remettre en cause l'exactitude et la véracité des avis qu'ils peuvent faire en matière de football. Ceci dit, les supporters algériens sont aujourd'hui satisfaits par ce que fait Belmadi alors qu'il n'a pas une grande expérience du continent. Toujours est-il, les verts avec Belmadi sont rentrés dans une autre logique, puisqu'on devient aussitôt ambitieux quant à la prochaine CAN. C'est vrai que cette édition à venir se jouera avec 24 pays, mais... Un chiffre qui renseigne sur les difficultés qui attendent les uns et les autres dans le pays qui sera désigné ces jours-ci pour son organisation. Il est vrai que notre sélectionneur national, fort de la dernière prestation de ses poulains, ne craint, apparemment, aucune équipe africaine qualifiée à ce grand rendez-vous. Cela transparaît à travers sa dernière déclaration à la presse nationale avant le départ des verts pour le Qatar (dimanche) où ils devront jouer un match amical contre la sélection nationale de ce pays. Là, il faut dire qu'il a surpris tout ceux qui avaient la possibilité de l'interviewer ne serait-ce pour recueillir une information express. Avec son franc-parler habituel, l'entraîneur national avait affirmé, avec une certaine assurance : « je veux remporter la CAN.» Cette fermeté avait donné un aperçu supplémentaire sur Belmadi puisque les techniciens qui l'avaient précédé avaient tendance à «mettre des gants» avant de faire une quelconque déclaration à la presse nationale, réputée de n’être pas «facile du tout». Là, Belmadi a montré qu'il est quelqu'un qui ne «ménage pas la chèvre et le chou», il est plutôt direct et veut motiver ses joueurs en leur affirmant en filigrane que «s'ils veulent remporter la CAN, il leur appartient plus que jamais d'être audacieux et de ne pas craindre l'adversité et ce, malgré ce que peuvent penser les équipes participantes et surtout la presse africaine et étrangère. Ce ne sont pas des mots en l'air. C'est vrai qu'une compétition comme la CAN a ses réalités et ses «coulisses» qui peuvent faire «gagner des équipes que personne n'avait prévues au préalable». C'est-à-dire, les surprises sont un «plat» spécialement africain. Certains ont donné des lectures diverses. Belmadi, qu'on respecte beaucoup, est en train de mettre plus de pression sur ses «capés». De plus, les différents prétendants vont donner une importance accrue à l'Algérie surtout que tout le monde connait les valeurs sûres de notre équipe nationale. De surcroît, il ne faut pas oublier que les prétendants sont connus et leurs ambitions sont on ne peut plus nettes. Il faut dire que nous sommes en quête d'une deuxième étoile et ce depuis 1990 lors de l'édition d'Alger, la 17e que nous avions remportée haut la main devant le Nigeria (1 à 0). Belmadi a bien l’intention, en dépit de tout, de montrer les «dents» d'une sélection algérienne moins ambitieuse ces derniers temps. C'est le moment d'apprendre à «rêver» au sacre !

Hamid Gharbi