La Radieuse : Les anciens joueurs et dirigeants du FC Benabdelmalek Ramdane honorÃ©s

Fidèle à ses traditions de soutien et d’encouragement aux petits clubs, la Radieuse a rendu une visite aux clubs de Benabdelmalek-Ramdane, à une trentaine de kilomètres de Mostaganem. Cette petite ville a été à la Une de la presse nationale après l’évènement qu’a créé le FC Benabdelmalek- Ramdane en coupe d’Algérie et ce, par le soutien et la grande popularité de sa présidente, madame Zoulikha Zitouni.

Cette dernière vient d’être honorée, ainsi que d’autres figures sportives, par le président de la Radieuse, Chafi Kada, et les anciens internationaux Belloumi, Megharia, Foussi et Hansal Mohamed. Les visiteurs ont reçu un accueil des plus chaleureux de la part de la population de Benabdelmalek- Ramdane qui les a remerciés pour cette belle initiative.

Des diplômes d’honneur, des trophées de mérite et des cadeaux ont été remis par la Radieuse et le DJS représentant du wali de Mostaganem, M. Benallou, au cours d’une cérémonie qui s’est déroulée dans une ambiance de joie et de fête.