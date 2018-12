Ligue des Champions Africaine / JS Saoura : Les Sudistes font honneur au football algÃ©rien

La Jeunesse sportive de la Saoura a réussi un super coup, en arrachant avec brio son billet qualificatif à la phase des poules de la Ligue des Champions africaine (LDC), pour la première fois de son histoire. Les Sudistes ont écarté, successivement, la formation ivoirienne de Gagnoa au 1er tour préliminaire (2-0/0-0), puis le représentant marocain de l’IR Tanger (2-0/0-1). Soit une performance à la hauteur des attentes des dirigeants, staff technique, joueurs et supporters du club.

L’équipe, dirigée de main de maître par l’ex-entraîneur adjoint de l’EN, l’émérite Nabil Neghiz, avec à ses côtés Karim Zaoui, s’est montrée solide et a réussi à faire le nécessaire pour atteindre son objectif. Jouer la phase des groupes de la LDC faisait rêver les camarades de Djallit. Intraitables at-home, les Jaune et Vert se sont montrés à chaque fois solides hors de leurs bases.

Ainsi, Bekakchi and Co se sont montrés combatifs et disciplinés tactiquement. Ils n’ont rien lâché et y ont cru jusqu’au bout. L’entraîneur Nabil Neghiz semble avoir trouvé la bonne formule sur le plan tactique et psychologique pour permettre à ses poulains de réussir les résultats exemptés à l’extérieur.

Parce que, pour rappel, la JSS rencontre souvent des difficultés hors de ses bases et c’était l’un de ses problèmes majeurs.

Car dans son antre du 20-Août 1955, l’équipe bécharie parvient le plus souvent à tirer son épingle du jeu. Cette fois-ci, la JSS a réussi à se qualifier en LDC, en dépit de la courte défaite enregistrée face à l’IR Tanger (1-0), lors de la manche retour des 16es de finale qui s’est déroulée dimanche dernier à Tanger. Même amoindrie, après l’expulsion de Bouchiba dans le dernier quart d’heure de la rencontre face à un adversaire de qualité, l’équipe de la Saoura a continué à se battre et à résister aux assauts des attaquants marocains. Ainsi, les Sudistes ont réussi à écrire une nouvelle page de l’histoire du club en passant enfin le cap des 16es de finale.

La victoire acquise au match aller par deux buts à zéro s’est avérée fort précieuse. Même si l’ensemble des joueurs se sont montrés à la hauteur, le dernier rempart Abderraouf Natèche a sorti un grand match en repoussant avec vista de nombreuses tentatives de l’IR Tanger. Il en est pour beaucoup dans la qualification de son équipe. Il a découragé à lui seul l’équipe adverse.

La JSS lui doit une fière chandelle. Cela même s’il a une part de responsabilité dans le premier et unique but inscrit par la formation marocaine. Bravo à la JSS qui a honoré le football algérien, tout comme le CSC. Nos deux représentants disputeront donc la phase des poules de la plus prestigieuse des compétitions africaines des clubs.

L’aventure se poursuivra donc pour les Bécharis et les Constantinois, au grand bonheur de leurs milliers d’inconditionnels.

Mohamed-Amine Azzouz