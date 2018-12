Le Qatar, un sÃ©rieux test

L'équipe nationale A' continue sa préparation à Doha en prévision de son match amical face au Qatar, ce jeudi. Dix-huit joueurs seulement, ceux retenus dans la liste initiale par Djamel Belmadi, ont fait le déplacement.

L'équipe nationale A' est depuis dimanche à Doha pour préparer son match amical face au Qatar. Les protégés de Djamel Belmadi se sont entraînés trois fois sur place depuis leur arrivée, dimanche en milieu de soirée. Tous les joueurs retenus par le sélectionneur national pour ladite rencontre s'entraînent avec le groupe. Soit dix-huit joueurs.

En effet, Billal Benhammouda, le jeune milieu offensif de l'USM Alger que Djamel Belmadi avait convoqué au stage de Sidi-Moussa, n'a pas fait le déplacement avec le reste du groupe à Doha.

Il faut dire que Djamel Belmadi avait décidé dès le départ de ne retenir que dix-huit joueurs pour cette rencontre dans le but de faire jouer tout le monde. Car durant le stage de Sidi-Moussa, le sélectionneur national avait renforcé son groupe par trois autres jeunes joueurs outre que Benhammouda et deux issus du Paradou AC; Zorgane et Douar.

Dans la journée de lundi, les joueurs de l'équipe nationale A' ont eu droit à du biquotidien. La séance matinale fut légère, consacrée exclusivement au réveil musculaire, alors que le soir le groupe s'est adonné à une séance technico-tactique sous la houlette de Djamel Belmadi.

Dans son discours au groupe, le sélectionneur national a été clair : «les portes de l'équipe A’ sont ouvertes. La liste n'est pas fermée. Il reste des matches en mars et je prendrai tous les joueurs qui sont susceptibles d'apporter un plus. La balle est dans votre camp», leur a dit en substance le coach national qui entend bien faire de l'équipe A' un réservoir pour les A' pour peu qu'il y ait des joueurs qui prouvent qu'ils méritent d'être convoqués.

C'est cet esprit de concurrence et de challenge que Djamel Belmadi compte bien instaurer en équipe nationale A' afin de chasser les idées reçues selon lesquelles l'équipe A' est destinée aux joueurs professionnels.

Le cas Chita que Belmadi a convoqué et titularisé face au Togo (victoire 4-1) est la meilleure preuve qu’un joueur local peut toujours prétendre à une place chez les A' . Avec la CAN-2019 qui se profile à l'horizon et le discours du sélectionneur comme moteur, les joueurs locaux ont toutes les raisons de croire à la sélection A' . Comme l'a dit Belmadi, la balle est dans leur camp.

Amar B.