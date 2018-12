lâ€™AlgÃ©rie au cÅ“ur de son Sahara : Plus de 600 jeunes Ã  Tamanrasset

Plus de 600 jeunes, issus de plusieurs régions du pays, devront prendre part à la manifestation «L’Algérie au cœur de son Sahara», prévue du 27 décembre au 2 janvier prochain dans la wilaya de Tamanrasset, a-t-on appris des responsables de la direction locale de la jeunesse et des sports.

Placée sous le signe «Vivre ensemble en paix», cet événement touristique et culturel, qui prévoit l’organisation d’une panoplie d’activités culturelles, sportives et artistiques à la satisfaction des invités de la capitale de l’Ahaggar, sera mis à profit pour découvrir la région à la faveur des randonnées prévues au niveau des sites archéologiques et touristiques disséminés sur le territoire de la région, a indiqué le directeur du secteur.

«Ce rendez-vous juvénile devra contribuer au raffermissement des liens de fraternité et d’amitié entre les fils du pays et à la valorisation du legs culturel populaire», a souligné Abdelkrim Hassani.

L’organisation des circuits touristiques vers des sites et les régions de Tinissa, Tit, Tédhiras et Taguemart, de tournois sportifs, de campagnes de boisement et de don de sang, figurent également au menu de cette manifestation.

Les mélomanes auront à apprécier, durant ce rendez-vous, des soirées artistiques projetées au niveau de la place publique «1er Novembre» où seront dressées des tentes sahariennes devant servir de cadre aux activités culturelles et artistiques.

Coïncidant avec les vacances scolaires d’hiver et la célébration du nouvel an (2019), cette manifestation «l’Algérie au cœur de son Sahara» vient à point nommé meubler la scène culturelle dans la région, constitue un moyen de récréation et de détente pour les enfants et leurs familles