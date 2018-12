Office national des publications scolaires : Assurer la disponibilitÃ© de livres

L'Office national des publications scolaires (ONPS) s'est doté de 18 nouvelles machines d'impression, dont dix en braille, d'une capacité de production supplémentaire de 22 millions de copies pour atteindre, ainsi, une capacité de 60 à 80 millions de copies.

A ce propos, la ministre de l'Education nationale, Nouria Benghabrit, qui a visité hier le siège de l'ONPS à El Achour (Ouest d'Alger), a affirmé que «ces nouvelles machines sophistiquées augmenteront sensiblement la capacité de l'ONPS en matière d'impression et de production des manuels scolaires, ce qui nous permettra d'assurer la disponibilité de ces livres à même de les distribuer à tous les élèves à la fin de l'année scolaire en cours».

Mme Benghabrit, qui était accompagnée des ministres de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia, et de la Communication, Djamal Kaouane, a affirmé qu'aucun problème lié à la production et à la distribution des manuels scolaires ne «sera posé» l'année prochaine, indiquant, dans ce sens, que «toutes les mesures matérielles et techniques nécessaires ont été prises dans ce sens». Rappelant qu'il sera procédé, à la fin de l'année scolaire en cours, à la distribution et à la vente des manuels scolaires de tous les cycles, la ministre a qualifié cette démarche d'«importante» pour la préparation préalable de la rentrée scolaire 2019-2020». «Un grand nombre de manuels produits et imprimés l'année passée est en cours de distribution», a souligné Mme Benghabrit, précisant que «près de 20.000 manuels ont été imprimés via des imprimantes en braille». A une question sur les programmes des nouveaux manuels, la ministre a rappelé que l'inspection générale de la pédagogie avait élaboré «un plan national pour l'apprentissage et un autre pour l'évaluation, tout en adaptant les contenus des manuels de la 5e année primaire et de la 4e année moyenne aux nouveaux programmes». De son côté, la ministre de la Solidarité nationale a affirmé que la production de l'office en matière de manuels en braille «couvre les besoins des élèves non voyants et des écoliers au niveau des classes spéciales». Elle a fait savoir que ses services ont recensé «1.219 handicapés visuels», soulignant que l'imprimerie en braille qui se trouvait au ministère de la Solidarité nationale avait été «transférée ces dernières années à l'ONPS pour qu'il soit un centre d'impression unifié des manuels en braille, d'autant que le ministère adopte les programmes du ministère de l'Education nationale en matière de prise en charge éducative de cette catégorie de la société».

La ministre s'est félicitée de la coopération «étroite» entre les Directions de l'action sociale et de l'éducation au niveau national, notamment en termes de prise en charge des handicapés visuels pour leur assurer tous les livres d'enseignement nécessaire via la technique du braille.

A cette occasion, le ministre de la Communication a indiqué que l'acquisition de ces nouvelles imprimantes en faveur de l'ONPS «renforcera nécessairement les capacités d'impression des manuels scolaires tant en quantité qu'en qualité, et partant, répondre à la demande croissante de ces manuels au niveau national». «La disponibilité du manuel scolaire rassurera davantage les parents d'élèves», a soutenu le ministre, affirmant que les nouvelles imprimantes constituaient «une contribution importante au secteur de l'imprimerie publique». Selon les chiffres de l'ONPS, les besoins du secteur de l'éducation en matière de manuels scolaires durant la prochaine rentrée scolaire s'élèvent à 60 millions de manuels environ, au moment où près de 25 millions se trouvent à l'intérieur des stocks. Concernant les manuels destinés aux handicapés visuels via la technique du braille, l'ONPS compte imprimer 24.667 manuels pour le cycle primaire et 26.715 pour l'enseignement moyen. Le directeur général de l'ONPS, Brahim Atoui, avait annoncé l'impression de 78 millions de manuels scolaires durant cette année contre 75 millions l'année précédente.