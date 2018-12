Contaminants chimiques dans la filiÃ¨re fruits et lÃ©gumes : Appel Ã  la crÃ©ation dâ€™une agence de la sÃ©curitÃ© alimentaire

La toxicité des pesticides n’est plus à prouver. Pis encore, «le danger chimique transgresse le droit du consommateur à sa sécurité alimentaire», constatent les participants aux travaux de la journée d’étude, organisée, hier, par la Fédération algérienne des consommateurs (FAC), au siège de la Chambre algérienne de commerce et d’industrie (Safex-Pins Maritimes) à Alger.

Des produits chimiques dangereux sont utilisés avec excès pour lutter contre les maladies et les insectes nuisibles, dans l’agriculture en Algérie, notamment dans la filière des fruits et légumes. «250 kg de fruits et légumes par an est la moyenne de consommation, si l’on imagine l’impact des résidus chimiques sur la santé publique, cela constitue une préoccupation majeure», a estimé le président de la Fédération algérienne des consommateurs.

Pour défendre l’intérêt du consommateur, Zaki Hariz considère qu’il est urgent d’aller vers «un contrôle plus rigoureux de l’usage de ces produits afin de mieux respecter la limite maximale des résidus (LMR)». Cela exige de «coordonner les efforts des différents secteurs intervenants» : la santé, l’agriculture, le commerce, «appelées à prendre des mesures pour empêcher l’arrivée de ces produits contaminés dans les marchés et pour mettre la santé des consommateurs à l’abri des effets des pesticides et autres produits chimiques», a-t-il dit. Il appelle de ses vœux les autorités publiques à «œuvrer pour la création d’une agence nationale de la sécurité alimentaire», dans la mesure où elle sera, selon lui, «un outil d’aide à la décision», ajoutant que «l’objectif d’aller vers une autosuffisance alimentaire, devrait s’accompagner d’une réflexion sur la sécurité des aliments». «C’est un impératif pour la santé de la population», a affirmé Zaki Hariz. Le président de la FAC, croit qu’il «impératif» que les autorités publiques accordent une attention particulière» à la sécurité alimentaire, qui ne doit pas, selon lui, «se résumer» au concept de «l’autosuffisance et de la disponibilité».

Zaki Hariz a exprimé son souhait de voir «plus d’implication» des décideurs et des élus pour préconiser un «meilleur» encadrement de l’usage des pesticides et la recherche de solutions alternatives pour un meilleur encadrement des agriculteurs. «Produire des légumes sains et de qualité, c’est bien pour le consommateur et rentable pour le producteur. Mais la création d’une démarche intersectorielle afin de favoriser l’équilibre entre le souci des agriculteurs et le droit des consommateurs est encore mieux», a-t-il estimé

De son côté, la représentante du Centre national de toxicologie s’est interrogée s’il faut aujourd’hui «craindre l’alimentation moderne», une question pas tout à fait anodine dans la mesure où Kahina Bettane a souligné que ce ne sont pas uniquement les pesticides, utilisés dans la filière des fruits et légumes, qui vont impacter la santé du consommateur. «Les toxiques, les résidus des pesticides et autres substances chimiques, issues des médicaments vétérinaires, dans d’autres branches de l’agroalimentaire envahissent nos assiettes et les consommateurs absorbent de plus en plus de ces résidus. C’est un motif de préoccupation dans la mesure où l’accumulation des doses homéopathiques est à l’origine de plusieurs maladies cancérogènes et fœtotoxicité, entre autres», a-t-elle détaillé.

La spécialiste apporte une réponse choquante à sa question de départ ‘‘De la fourche de l’agriculture à la fourchette du consommateur, le danger nous guette’’. «Eh oui ! Il faut craindre notre alimentation. J’appelle au renforcement et à l’équipement des laboratoires de contrôle, en parallèle aux actions de sensibilisation et d’information au profit des consommateurs», a-t-elle ajouté



Usage des pesticides : respecter les normes



Le directeur de la formation, de la recherche et de la vulgarisation au ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Skandar Mekersi, considère qu’il faut «se référer au discours scientifique» afin de ne pas verser dans les hypothèses fatalistes, et «surtout de ne pas accuser les acteurs du secteur de l’agriculture» constamment pointés de doigt. Aussi, tous les produits importés (végétaux et pesticides) font l’objet d’analyses systématiques par les services phytosanitaires aux points d’entrée. La directrice générale de l’Institut national de la protection des végétaux (INPV), Dalila Basta, a axé son intervention sur les moyens déployés en vue «d’une lutte combinée» qui vise à réduire l’usage intensif des pesticides dans la production des fruits et légumes. Avec le principe du biocontrôle, et avec un réseau de 847 postes d’observation et 1.815 membres», il est possible de protéger ses plantes, en ayant recours à la nature explique-t-elle. Ainsi, «par le recours à une lutte biologique, préventive plutôt que curative, les producteurs peuvent protéger les cultures dans le respect des besoins de la société et de l’environnement», a-t-elle noté.

En effet, des techniques plus respectueuses de l’environnement existent et parfois quelques larves suffissent. «La lutte biologique est une nécessité car l’utilisation d’organisme vivants (antagonistes) permettra de réduire les coûts, et l’impact sur l’environnement», a rassuré Dalila Basta.

Il faut rappeler que le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazghi, à affirmé que «l’utilisation des pesticides en milieu agricole n’est pas dramatique. Le pourcentage ne dépasse pas le 0,05 kilogramme par hectare» au moment où l’Europe enregistre un taux de 3 kg par hectare (ha), les USA de 2,5kg/ha et le Japon (12 kg/ha).

Tahar Kaïdi