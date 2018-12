violations des droits de lâ€™Homme : 1.433 plaintes enregistrÃ©es en une annÃ©e

La présidente du Conseil national des droits de l’homme a annoncé, hier, que son institution a reçu pas moins de 1.433 plaintes de personnes faisant part de cas de violation ou de dépassement à leur encontre, dont plus de 900 dossiers ont été examinés.

S’exprimant en marge de l’ouverture de la formation organisée par le CNDH en coordination avec l’Organisation internationale pour la réforme pénale au profit des officiers de police sur la «cybercriminalité» à Alger, Mme Benzerrouki Fafa Sid Lakhdar a indiqué que 500 autres plaintes sont encore en cours d’études et précisé qu’un grand nombre de plaignants sont issus de différentes nationalités (622), affirmant au passage que le conseil «veille» à traiter des plaintes déposées par des personnes résidant sur le territoire national, quelle que soit leur nationalité. Selon elle, le dépôt de ces plaintes auprès de l’institution qu’elle préside illustre la «confiance» qu’ont les Algériens au CNDH et sa capacité à «répondre à leur doléances».

Concernant la session de formation en question, la présidente du Conseil national des droits de l’homme a insisté sur l’importance de la formation continue sur les dispositifs d’application de la loi afin d’être au diapason des derniers développements ayant trait à la nature des crimes et aux conduites conformes aux droits de l’homme. «La cybercriminalité se résume dans l’ensemble des infractions liées aux technologies de l’information et télécommunication en général, et internet particulièrement. Avec la numérisation de la société et de l’économie et le développement des nouvelles technologies, les crimes et délits se multiplient dans le cyberespace», a-t-elle expliqué. La responsable a salué à ce sujet le processus de modernisation du secteur de la justice et qui a fait que l’Algérie est un pays «pionnier» à l’échelle arabe et africaine en matière lutte contre la cybercriminalité. Elle a dans ce sens passé en revue les disposions de la loi n°09-04 du 5 août 2009 portant règles particulières relatives à la prévention et à la lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication.

Pour sa part, le représentant de l’Organisation internationale de la réforme pénale pour la zone du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord (MENA) a salué les amendements du code de procédure pénale algérien relatifs à la lutte contre a la cybercriminalité et mis en exergue la démarche adoptée par l’Algérie de renforcer les mécanismes de coordination et de coopération régionales et internationales en vue d’y faire face. Selon le responsable, la mauvaise ou l’absence de perception des préjudices de la cybercriminalité par les autorités législatives et judiciaires est parmi les éléments qui facilitent la propagation rapide de ce type d’activités illégales. «La loi algérienne, d’août 2009, sur la cybercriminalité dont les points saillants sont la création d’un organe national de coordination, l’usage des données électroniques par la justice, la surveillance des communications électroniques à des fins préventives et la coopération internationale nécessite une adaptation à la vitesse des crimes électroniques», a noté le Jordanien, Mohamed Chabana, qui a mis l’accent sur «le niveau et la qualité des relations entre l’organisation et son bureau régional», lesquelles s’inscrivent dans le cadre d’un partenariat concrétisé par le soutien accordé par l’organisation à la stratégie et au programme de réforme pénale et aux réformes engagées en Algérie.

Sarah A. Benali Cherif