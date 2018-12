CongrÃ¨s extraordinaire du FLN dans quelques jours

En réunissant, hier à Alger, les candidats du parti pour le scrutin du renouvellement du tiers des membres du Conseil de la nation, le coordonnateur de l’instance dirigeante du FLN, M. Mouad Bouchareb, a réitéré le soutien de cette formation pour la continuité sous la conduite du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika. Il informe par ailleurs de la tenue, dans les prochains jours, du congrès extraordinaire du parti, s’abstenant toutefois d’être plus précis sur le timing. Dans son allocation, M. Bouchareb a tenu aussi à saluer la gouvernance judicieuse du Président de la République à la tête de l’Etat depuis son investiture en 1999. «Eteindre la feu de la fitna a été la première priorité du Président de la République», a-t-il rappelé en référence à la concorde civile et à la Réconciliation nationale ayant permis au pays de recouvrer sa stabilité après une décennie de terrorisme destructeur. «A son lancement, certains avaient douté de l’efficacité de la Réconciliation. Cependant et grâce aux efforts consentis par l’Armée nationale et autres services de sécurité, sans oublier les Groupes de légitime défense, cette initiative a été un succès total», a indiqué le coordonnateur de l’instance dirigeante du FLN. La Charte pour la paix et la réconciliation nationale a également suscité une adhésion massive du peuple qui l’a adoptée, en 2005, par voie référendaire. Les objectifs de ce mécanisme sont consacrés dans leur majorité sur le terrain. Mieux, la Réconciliation nationale sert aujourd’hui d’exemple à suivre, voire de référent pour d’autres pays de la région en proie à des conflits internes. Sur un autre volet, M. Bouchareb a indiqué que le FLN tend la main à l’ensemble des partis politiques pour bâtir des relations basées sur le respect et la transparence. «Le FLN a été et demeure toujours la locomotive du pays», a-t-il précisé. Il a également exhorté les candidats de son parti à préserver et promouvoir les liens tissés par le FLN avec ses alliés du courant nationaliste avec lesquels il partage les mêmes visions et œuvre pour les mêmes objectifs. «Le président du parti, M. Abdelaziz Bouteflika, insiste à ce que les militants du FLN demeurent fidèles aux principes contenu dans la Proclamation du 1er Novembre» a encore dit M. Bouchareb. A noter par ailleurs qu’en prévision du renouvellement du tiers des membres du Conseil de la nation, le FLN est le seul parti à être représenté dans 48 wilayas, talonné par le RND dans 46, selon des informations communiquées récemment par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, M. Tayeb Louh. Il avait en outre révélé que 206 candidats sont en compétition pour le renouvellement partiel des membres du Sénat, dont 41 indépendants et des représentants de 23 partis.

Karim Aoudia