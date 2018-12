Bordj Bou-ArrÃ©ridj : 96 Ã©tablissements scolaires en cours de rÃ©alisation

Quatre-vingt seize structures éducatives sont en cours de réalisation dans la wilaya de Bordj Bou-Arréridj. La réalisation de ces structures a été facilitée par le dégel des opérations du secteur de l’Éducation. Outre la prise en charge des besoins exprimés par les habitants des nouvelles cités, cette relance des projets destinés à l’éducation va permettre de baisser la pression sur les anciens établissements, comme l’a rappelé le wali, Benamar Bekouche qui a effectué hier une visite d’inspection à certains d’entre eux. En effet, les 7 lycées, 8 CEM, 25 groupes scolaires et 15 cantines scolaires, qui sont programmés dans la wilaya, devront régler les problèmes dont souffre cette dernière à chaque rentrée scolaire.

Les établissements actuels connaissent une surcharge des classes. Ils sont obligés de recourir à la double exploitation des salles, pour faire face à la demande. L’ouverture de nouvelles structures devra même offrir de meilleures conditions de travail aux enseignants. Les élèves devront également avoir de meilleures possibilités de suivi des cours. Ce qui ne manquera pas d’avoir un effet direct sur les résultats scolaires, actuellement insuffisants pour tous les examens. Pour faciliter une réception massive des structures dont le secteur a besoin, le wali a donné instruction aux entreprises chargées de leur réalisation d’œuvrer pour une réception partielle de ces dernières. Même si les délais contractuels stipulent que les projets ne peuvent être livrés qu’après la rentrée, vous devez faire en sorte que les blocs pédagogiques soient fonctionnels à cette date.

«Bien sûr, ils doivent être clôturés pour assurer la sécurité des élèves et surtout bénéficier de tous les réseaux nécessaires», a affirmé M. Bekouche. «Mais notre insistance pour ouvrir ces établissements ne doit pas vous pousser à bâcler votre travail. La qualité et même l’esthétique des structures est exigée», a-t-il ajouté aux entrepreneurs.

«La responsabilité des bureaux d’études est engagée dans ce processus», a en outre affirmé le wali, qui a rappelé que les habitants, et notamment ceux des nouvelles cités, attendent avec impatience la livraison des établissements. Rappelons que la wilaya de Bordj Bou-Arréridj a bénéficié d’un programme important en matière d’habitat. Ce programme, qui se compte par dizaines de milliers, a provoqué une pression certaine sur les structures d’accompagnement, comme les établissements scolaires. Ce qui explique pourquoi les projets inscrits pour le secteur de l’Éducation sont implantés à proximité des cités en cours de réalisation. La livraison record de tous ces établissements devra offrir la possibilité également de renforcer sensiblement le secteur de l’Éducation dans la wilaya, qui dispose actuellement de 55 lycées, 130 CEM et plus de 400 écoles primaires. Le défi que tentent de relever les autorités locales est à la mesure des objectifs assignés, combler un retard de plusieurs années, améliorer le rendement du secteur de l’Éducation et offrir des cités avec toutes les commodités. La mobilisation de toutes les parties est nécessaire, pour que ce programme soit réalisé. F. D.