M.Mohamed Hattab sur le chantier du complexe sportif de Tizi-Ouzou : Un joyau sportif

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab, a effectué hier une visite de travail et d’inspection au chantier du complexe sportif de 50.000 places de Boukhalfa, dans la banlieue ouest de Tizi-Ouzou, où il s’est enquis de l’état d’avancement de ce projet structurant.



Accompagné du wali et du P/APW de Tizi-Ouzou, le ministre a visité les différents compartiments de ce projet qu’il a qualifié de joyau architectural qui permettra aux acteurs du sport de développer leurs activités, mais aussi de générer de la richesse par rapport aux activités commerciales qui seront exercées au niveau de ce complexe. « Ce projet va donner de la joie et consolidera le programme d infrastructures réalisées ces dernières années » a-t-il indiqué, précisant que pas moins de 7398 équipements sportifs ont été réalisés durant cette même période.

Le complexe sportif de Tizi-Ouzou d’un montant de 5.000 milliards de centimes est un projet structurant connecté et fonctionnera avec l’énergie propre, a encore affirmé le ministre, en ajoutant que son département «est en train de réaliser un saut qualitatif en matière de gestion des infrastructures sportives et ce complexe de Tizi-Ouzou en est l’exemple». M. Mohamed Hattab qui s’est dit satisfait de l’état d’avancement des travaux a invité l’entreprise en charge du projet à maintenir la cadence pour pouvoir le réceptionner comme prévu au second trimestre de 2019.

Le ministre a également tenu à dire que la réalisation du complexe a beaucoup avancé par rapport aux deux autres complexes qu’il a visités dans la matinée à Douéra et Baraki. Il a également souligné que cela faisait près de 50 années que l’Algérie n’avait pas réalisé d’aussi importants projets sportifs, ce qui dénote, a-t-il ajouté,de l’importance des investissements consentis pour le développement du secteur par le Président, Abdelaziz Bouteflika. Abordant la question de la gestion de ces complexes sportifs une fois achevés, le ministre a fait part d’une réflexion qui sera engagée «pour trouver la meilleure formule et afin deveiller à leur préservation Ce n’est pas tous les dix ans que l’on va réaliser des projets pareils», a-t-il indiqué. Par ailleurs, il a appelé les acteurs du football à tout mettre en œuvre pour sortir le football national de son marasme. Dans cette optique, le ministre a annoncé la tenue prochaine des Assises nationales du sport.

Bel. Adrar

Stade de Baraki

Livraison repoussée à juillet prochain



Le ministre de la Jeunesse et des Sports, et le Wali d'Alger Abdelkader Zoukh ont effectué hier une visite sur le chantier du stade de Baraki dont la livraison est repoussée à juillet prochain. M. Hattab a mis en demeure l'entreprise China Railway Construction Engineering Group (CRCEG). Aucun retard ne sera toléré, quelles que soient les circonstances, a martelé le MJS en s'adressant au Directeur général adjoint de la CRCEG, Nazim Ghanem.

Quant au stade Douéra, les travaux ont avancé de 65% et sera réceptionné en décembre 2019.