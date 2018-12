Personnes Ã¢gÃ©es : Des aides Ã  domicile

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia, a fait état, hier à Alger, de 315.145 personnes âgées ayant bénéficié de l'allocation forfaitaire de solidarité (AFS) avec une garantie de la couverture sociale et sanitaire, à savoir 34% d'un total de 962.710 bénéficiaires de ce dispositif en 2018.

Intervenant à l'ouverture des travaux d'une journée d'étude sur les dispositifs sociaux pour la prise en charge des personnes âgées en Algérie, placée sous le thème «Ensemble pour garantir une meilleure vieillesse», la ministre a affirmé que «le nombre des femmes âgées bénéficiaires de l'AFS sur l'ensemble des bénéficiaires s'est élevé à 171.958, soit un taux de 54,6%».

Le nombre d'interventions sur le terrain des cellules de proximité de solidarité ciblant les personnes âgées souffrant de précarité sanitaire et sociale ou se trouvant en situation difficile s'est établi à 186.148 interventions entre 2017 et 2018. Mme Eddalia a précisé que lors de la période allant du premier janvier au 30 août de l'année en cours, ces mêmes cellules ont effectué au niveau national des opérations de médiation sociale au profit de 23.800 personnes âgées ayant bénéficié des différentes aides à domicile, outre 33.924 autres, dont

28.735 femmes, bénéficiaires de microcrédits représentant un montant global de 2,8 milliards DA.

La ministre a fait état, à ce titre, de la préparation, par son département, d'un projet de décret exécutif permettant d'ouvrir la porte des investissements aux opérateurs privés possédant des moyens matériels pour la prise en charge des personnes âgées.

Evoquant l'importance de la généralisation de la carte pour la personne âgée, la ministre a indiqué que «plus de 130.000 cartes ont été distribuées à travers les Directions de l'action sociale et de la solidarité à travers les wilayas», soulignant que «614 personnes âgées ont été réinsérées dans leur milieu familial à travers la médiation familiale ou auprès de familles d'accueil» en 2017 et 2018.

Par ailleurs, Mme Eddalia a mis l'accent sur l'impératif de «préserver la dignité et le bon traitement de ces personnes âgées par les descendants ou par les proches», rappelant, dans ce cadre, les peines prévues par le code pénal contre les auteurs d'agression contre la personne âgée, d'autant que l'Islam exhorte au bon traitement des parents». Concernant une éventuelle révision de l'AFS qui s'élève à 3.000 DA, Mme Eddalia a précisé que «la personne âgée bénéficie, à l'instar de cette allocation, de «dispositifs sociaux et sanitaires et d'autres aides», soulignant que «la conjoncture financière du pays ne permet pas la révision de cette allocation».

Concernant la consécration de 1% des postes de travail au profit des personnes handicapées, la ministre a indiqué que différentes institutions et secteurs publics et privés ont été contactés pour recenser le nombre des recrutements de cette catégorie», indiquant qu' «au cas où ces institutions ne respectent pas ce taux cité dans le recrutement de cette catégorie stipulé par la loi sur la protection des personnes handicapées, elles sont appelées à verser un taux de 1% au profit de la solidarité nationale».