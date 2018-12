Direction GÃ©nÃ©rale des ForÃªts : 86.373 quintaux de liÃ¨ge rÃ©coltÃ©s en 2018

La direction générale des forêts (DGF) a organisé, hier, au niveau de son siège de Ben Aknoun (Alger), une rencontre d’information et d’évaluation de la campagne liège 2018.

Il faut savoir qu’en Algérie, les suberaies de liège se localisent principalement dans le «Tell» oriental et se répartissent à travers 25 wilayas, essentiellement à l’est du pays.

S’exprimant à cette occasion, l’inspecteur général de la DGF a déclaré d’emblée que la campagne liège de cette année a été «fructueuse» dans le sens où elle a permis de réaliser un chiffre d’affaires de pas moins de 250 millions de DA et précisé qu’en 2015, l’exportation de ce produit forestier a rapporté à notre pays quelque 4 millions de dollars. «On peut facilement multiplier ce chiffre par trois», a estimé Abdelfattah Abdelmalek qui révèlera que pour cette année, les prévisions de la campagne s’élevaient de 90.000 quintaux.

Des prévisions qui ont été pratiquement atteintes car la récolte de liège, a-t-il ajouté, a atteint 86.373 quintaux, toutes catégories confondues. Ce qui représente ainsi, selon l’inspecteur général de la DGF, une «nette amélioration» de la production. «La wilaya de Tizi-Ouzou s’est distinguée en arrivant en tête au niveau national avec une récolte de 21.000 quintaux de liège», a-t-il confié.

Pour sa part, la directrice des biens et services écosystèmes auprès de la DGF a affirmé que son institution a élaboré un plan d’action s’inscrivant pleinement dans la stratégie gouvernementale intitulée «Nouveau modèle de croissance» à l’horizon 2030.

Cette nouvelle politique, adoptée en juillet 2016, vise à ce propos à développer une économie plus «diversifiée», «compétitive» et «créatrice» d’emploi afin d’assurer un développement territorial «équilibré» et «durable». C’est, donc en s’inscrivant dans ce même sillage que la restauration et la gestion durable des écosystèmes forestiers à chêne liège, la contribution à l’économie nationale par la création de la valeur ajoutée à partir de produits, biens et services issus du chêne liège et l’amélioration des revenus des riverains sont autant d’objectifs à réaliser par la direction générale des forêts. «Les orientations stratégiques du secteur des forêts implique dans le cadre du développement durable une gestion continue du patrimoine par la conservation et la réhabilitation des ressources floristiques et faunistiques, le développement et la promotion des biens et services éco-systémiques», a expliqué Khadra Achour avant de révéler que la moyenne de la récolte du liège entre 2005 et 2015 s’élève à 66.000 quintaux/an. «Cependant, la capacité moyenne qu’on peut atteindre est de 100.000 quintaux par an», a-t-elle souligné, ajoutant au passage que les problématiques inhérentes à son secteur sont le vieillissement des peuplements ainsi que les incendies qui font de grands ravages. «En effet, 9.000 hectares de suberaies en moyenne, sont ravagés chaque année par les feux de forêt entraînant de facto un impact sur la production et sur la biodiversité», a regretté la directrice des biens et services écosystèmes auprès de la DGF.

Sami Kaïdi