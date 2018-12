Irrigation agricole : Ã©conomiser lâ€™eau

Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazghi, a affirmé hier à Blida, l’impératif du relèvement de la superficie agricole irriguée dans la wilaya à 50.000 ha durant l’année prochaine.

Le ministre, qui écoutait un exposé sur l’état des lieux du secteur, au titre d’une visite de travail dans la wilaya, a souligné la nécessité du relèvement de la superficie agricole irriguée, estimée actuellement à 32.000 ha, à près de 50.000 ha en 2019, et ce «conformément aux objectifs fixés par la tutelle» a-t-il précisé.

Il a insisté sur l’impératif de l’adoption de la technique du goutte-à-goutte.

Une technique, dont la «contribution est avérée dans l’économie de l’eau et la qualité des récoltes», selon M. Bouazghi, sachant que son taux d’exploitation est de pas plus de 26% à Blida. La vulgarisation de cette technique, nécessite, a-t-il ajouté, une intensification des campagnes d’information en direction des agriculteurs et des exploitants locaux, appelés à une plus large exploitation du «goutte-à-goutte» dans l’irrigation de leurs récoltes, ceci d’autant plus, a-t-il fait remarquer «qu’une majorité d’entre eux se plaint du manque d’eau d’irrigation».

Il a, d’autre part, recommandé le parachèvement, au niveau de la wilaya, de l’opération de conversion des terres agricoles du droit de jouissance au droit de concession «au début de l’année prochaine», car «de nombreuses wilayas du pays ont déjà parachevé l’opération», a-t-il précisé.

Le ministre s’est rendu, à l’occasion, au club équestre de la ville où il a visité une foire agricole. Il est, en outre, attendu pour l’inauguration de nombreuses structures relevant de son secteur, outre l’inspection d’exploitations agricoles, et d’un ferme d’élevage de vaches.