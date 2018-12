Conjoncture : Catalyseur de croissance

L'inclusion financière, son rôle dans la concrétisation de la stabilité et l’intégrité du système financier et son lien avec la croissance économique sont bien établis. Ses avantages ne se limitent pas à ce niveau puisqu’ils reflètent les incidences positives du développement financier sur les populations à faible revenu, et sur le marché du travail. L’ancrage de la démarche qui a franchi une étape dans le cadre de la modernisation du système financier, dans sa globalité, accorde essentiellement un intérêt premier à la disponibilité du financement à destination des petites et moyennes entreprises et les micro-entreprises dont l’accès au crédit bancaire, en particulier, sur le long terme, n’est pas évident. Par conséquent, le rôle de l’Etat, à travers l’intervention de la Banque centrale, ainsi que des acteurs de la place financière s’avère primordial pour la consolidation de ce processus. Aussi, son importance, dans cette phase où l’intérêt va au soutien et à la diversification de la production nationale et les exportations hors hydrocarbures, réside dans sa relation directe et son impact sur la croissance économique en ce sens qu’elle intervient dans la régulation du marché financier, au plan de l’intégration de la masse monétaire informelle dans le circuit légal et, de la mobilisation de ressources au profit de l’économie. L’offensive conduite par la Banque d’Algérie s’inscrit dans le sillage de cette dynamique qui tend à sensibiliser les banques sur la nécessité de s’impliquer pleinement dans la stratégie du gouvernement pour la croissance, en œuvrant davantage à la bancarisation de la liquidité monétaire thésaurisée au niveau de la sphère parallèle et de son orientation vers les besoins de financement de l’économie du pays. Une action qui s’avère urgente et pressante, la circulation fiduciaire hors banques étant très importante, soit près de 33%, ce qui représente un montant de 4.675 milliards de dinars à fin 2017. Une démarche qui concerne également les devises capitalisées et, qui peinent à intégrer les circuits bancaires pour des raisons multiples, notamment, des contraintes à l’ouverture des comptes, et la justification de l’origine des fonds. Des facteurs qui entravent le développement de l’inclusion financière et qui s’ajoutent à la problématique de diversification de l’offre en matière de services et produits bancaires et de la sous-bancarisation. Un déficit que, les banques seront appelées à combler à la faveur des mesures prises par les pouvoirs publics et qui censées concourir à l’émergence de la finance islamique ou «participative», comme appui à la finance conventionnelle. Une orientation dictée par l’objectif qui consiste à collecter des ressources supplémentaires, en particulier, l’épargne informelle, qui pourrait être d’un apport non négligeable pour le financement de l’économie. En fait, les banques, en tant qu’acteur et accompagnateur de l’économie nationale, par le biais du financement, devront impérativement œuvrer à la disponibilité et l'utilisation de tous les services financiers, à travers les canaux officiels, notamment les comptes courants et d'épargne, les services de paiement et de transferts, les services d'assurance, les services de financement et de crédit ainsi qu’à des innovations par la diversification des services financiers à même de répondre à la demande du marché, du consommateur et de l’économie dans tous ses segments.

D. Akila