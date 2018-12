M.â€ˆLoukal Ã  propos de la gestion du financement non conventionnel : Â«MenÃ©e avec succÃ¨sÂ»

Le financement non conventionnel a-t-il apporté le résultat escompté ? Le Gouverneur de la Banque d'Algérie (BA), Mohamed Loukal, affirme, qu’à ce jour, la gestion de ce mécanisme est menée avec succès.

En réponse aux interrogations des députés de l'Assemblée populaire nationale lors d'une plénière consacrée à l'examen du rapport annuel de la BA sur les développements financiers et monétaires en 2017, il indiquera que ce bon résultat n’était possible que grâce aux «mécanismes monétaires utilisés et adaptés pour faire face à l'actuelle conjoncture économique». Outre la «stérilisation» de l'excédent de liquidité, ces mécanismes, explique M. Loukal, ont permis de maitriser le taux d'inflation passant de 5,4 % à 3,5%. Sur sa lancée, le premier responsable de la BA a précisé que l’utilisation dudit mécanisme a concerné la couverture des créances des groupes Sonatrach et Sonelgaz. S’ajoutent la subvention du Fonds national d'investissement (FNI) pour contribuer dans certains projets et le financement des logements AADL à l'arrêt, ainsi que la couverture du déficit budgétaire où un montant de 570 mds de DA a été attribué en 2017 et 1.848 mds de DA en 2018. Une question se pose : le financement non conventionnel sera-t-il maintenu ? Pour combien de temps ? A ces questions, M. Loukal, après avoir rappelé que la loi régissant l'opération a limité la période de son utilisation à 5 ans, soit jusqu'à 2022, précise qu’aucun plafond n'a été fixé, afin de «laisser au gouvernement une marge de manœuvre lui permettant de recourir à ce mode selon les données financières et économiques». Dans un autre contexte, le premier responsable de la BA rebondit sur l'augmentation de l'allocation touristique, précisant, qu’elle n’est pas à l'ordre du jour. Et trouve sa réponse dans l'état des réserves de change et du secteur touristique algérien. Idem pour l’octroi de nouveaux agréments des bureaux de change. Sur le volet monétaire, M. Loukal annonce de «nouvelles coupures difficilement falsifiables de 1.000 DA et 500 DA et nouvelle pièce de 100 DA vont être mis prochainement en circulation». Dans la même optique, le Gouverneur de la Banque centrale annonce qu’à fin 2017, la masse monétaire en circulation en dehors des banque est estimée à 30,8%, soit près de 5.000 milliards d'un total de 14.975 milliards.

Plus précis, il souligne que 2.000 milliards thésaurisés par les agents économiques et les ménages et 3.000 milliards de DA circulant dans le marché parallèle. Pour bancariser ces sommes, M. Loukal préconise la mise en place de taux d'intérêts adéquats, la modernisation de la médiation bancaire et l'élargissement des prestations bancaires. Quant au marché parallèle de change, M. Loukal estime que le meilleur rempart est de «traiter le problème de l'économie parallèle». Par ailleurs le premier responsable de la BA que le montant des prêts dits «non performants» s'élève à 1.127 mds de dinars à fin 2017, dont 192 mds octroyés au titre de l'ANSEJ, soit 12%. Mais, rassure-t-il, la situation n’inquiète pas et ces crédits «peuvent être couverts».

Fouad Irnatene