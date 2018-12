OpÃ©ration dâ€™exportation Ã  partir du port dâ€™Annaba

Le ministre du Commerce, Saïd Djellab a présidé, hier, la cérémonie d’embarquement de la première cargaison d’exportation de Clinker (composant principal du ciment), à partir du port d’Annaba, en présence de la ministre de l’Environnement et des Energies renouvelables, Fatma-Zohra Zerouati et le wali, Toufik Mezhoud ainsi que les autorités locales.

Dans une déclaration à la presse, le ministre a souligné que sa présence à Annaba pour assister à cet événement, vise à soutenir les opérateurs économiques algériens dans leur conquête du marché international. Cette opération d’exportation de 35.000 tonnes de Clinker (ciment) en provenance de l’usine Cilas (Biskra) à destination de la Côte d’Ivoire, intervient dans un contexte marqué par la nouvelle dynamique en matière d’exportation des produits made in Algéria. Avec cette deuxième opération d’exportation de ciment, on a réussi à inverser la tendance dans le pays qui n’est plus importateur de ce produit stratégique, a indiqué le ministre du commerce qui a révélé, à ce propos, qu’on est arrivé a exporter pour 20 millions de dollars au cours des derniers onze mois de l’année 2018 dans une première opération d’exportation. Il a prédit dans ce sillage que l’année 2019 sera celle de l’exportation de produits fabriqués en Algérie. «Nous entrons aujourd’hui dans la bataille de la concurrence à l’international pour avoir notre part du marché», a enchaîné le ministre du Commerce, annonçant qu’une grande opération d’exportation de Clinker est prévue avant la fin de l’année 2018 à destination du Niger à partir de la ville de Tamanrasset, en plus d’une autre similaire vers la Mauritanie.

Le ministre du Commerce s’est déplacé, par ailleurs, à la Chambre de commerce et d’industrie Seybouse (CCI) Annaba qui abrite les travaux d’une journée d’étude sur le registre de commerce électronique. Intervenant à l’occasion, il a mis l’accent sur l’impact du registre de commerce électronique sur la facilitation des transactions commerciales tant à l’intérieur du pays qu’a l’étranger. Le ministre du Commerce s’est rendu également à l’entreprisse Fertial qui exporté en 2018 une quantité de 43.475 tonnes de produits à destination de France, l’Allemagne et la Turquie. Le ministre s’est enquis des conditions et des capacités du port d’Annaba, mettant l’accent sur la nécessité de développer les services logistiques pour gagner du temps et réduire les charges d’exportation. D’une capacité de production de 2,7 millions tonnes par an, la cimenterie CILAS, fruit d’un partenariat entre un particulier et la société LafrageHolcim, ambitionne d’exporter 2 millions de tonnes de ciment. Le ministre a salué les performances de cette société qui a recours à des technologies de pointe qui tiennent compte de l’aspect écologique. Il convient de rappeler la nomination de Toufic Tabbara au poste de directeur général de LafargeHolcim Algérie, en remplacement de Jean-Jacques Gauthier.

B. Guetmi