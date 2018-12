Dans la LUCARNE : Un match presque Ã  huis clos

L’équipe nationale version Belamdi profitera de ce mois de fin d’année pour aller se préparer au Qatar. Cela fait longtemps que les verts ne l’ont pas fait étant donné qu’on n’est pas dans la période des dates FIFA. Ce qui ne permet pas aux joueurs algériens qui évoluent dans les championnats européens d’être donc là. Et cela ne peut pas permettre à Belmadi de les voir contre cette équipe du Qatar qui prépare la coupe d’Asie. Par conséquent, il sera contraint de se rabattre sur les joueurs locaux qui, apparemment, n’ont pas tellement de crédit en équipe nationale. Cette fois-ci, pour les raisons que l’on sait, ils seront en «masse», puisqu’il a convoqué 18 joueurs pour le match amical contre le Qatar, chez lui, en cette fin du mois de décembre. Les joueurs du cru, une fois n’est pas coutume, auront l’occasion de prouver qu’ils possèdent de la qualité, même si Bounedjah et Belaïli, qui font partie des convoqués, ont largement prouvé qu’ils ont leur place en EN A. Ce qu’avait fait le joueur du Sadd El qatari face au Togo lors de la cinquième journée des éliminatoires de la CAN 2019 en inscrivant un but d’anthologie se passe de tout commentaire. C’est l’occasion pour les autres joueurs de faire leurs «classes» au sein de l’EN afin de mériter une place de titulaires. Toutefois, et selon certaines informations, cette empoignade contre le Qatar ne sera pas télévisée. Elle se jouera presque sans «témoins» du fait, apprend-ton, que la presse ne sera pas invitée à y assister. Là, les inconditionnels des verts ne comprennent plus rien, surtout qu’ils avaient prévu de faire le déplacement à Doha afin de joindre «l’utile à l’agréable». De plus, on aimerait aussi que nos capés qui opèrent dans le championnat national soient vus par tout le monde dans l’optique de nous donner un aperçu «vivant» sur leurs véritables capacités contre des équipes nationales possédant de grandes ambitions. De plus, faut-il le répéter, le mondial 2022 aura lieu, dans moins de deux ans, au Qatar, ce pays petit par la superficie, mais aux moyens financiers, le moins que l’on puisse dire, «colossaux» que beaucoup de pays leur envie. Il y a plus de trois années, à l’époque où l’EN était drivée par le français Christian Gourcuff, on avait effectivement joué à la même période un match amical contre cette même équipe du Qatar. On a été battus sur le score de 1 à 0. Ce jour-là, il y avait l’arrivée en renfort de joueurs «pros» comme Tahat et les autres. On peut affirmer que la «mayonnaise» n’a pas pris. D’ailleurs, ce fut le début des «déboires» du technicien français avec les verts et la presse. La suite on la connaitra plus tard avec son limogeage par Raouraoua. Ce match a été transmis par la Télévision publique, ce qui nous avait permis d’avoir une idée claire et précise sur le rendement de notre sélection nationale. Cela nous rappelle cette phrase de Tartuff : «couvrez ce sein que je ne saurais voir.» On se demande pourquoi on a pris une telle décision privant ainsi les téléspectateurs d’une telle rencontre en amical qui se présente comme «prometteuse» pour les locaux. Tout le monde aurait aimé se faire une idée par lui-même, surtout que ce n’est toujours pas le cas de voir des joueurs locaux en nombre important au sein de notre sélection nationale. C’est vraiment dommage !

Hamid Gharbi