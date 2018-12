JournÃ©e commÃ©morative contre lâ€™oubli : Mâ€™sila rend hommage Ã  feu Mohamed Mimoune

Voilà 14 ans déjà que l’ancien arbitre et membre du bureau fédéral de la FAF Mohamed Mimoune dit «Belkacem» nous a quittés suite à une longue maladie. Tous ceux qui l’ont connu et côtoyé reconnaissent en lui l’homme intègre, loyal, dévoué dans son travail et à la moralité irréprochable.

Enfant de M’sila, il était la fierté de la région de la Hodna et respecté à travers tout le pays par tous ceux qui l’ont connu et aimé. Très apprécié dans le milieu footballistique, les acteurs du football lui vouaient beaucoup de respect. C’est ainsi que certains de ses amis de la wilaya de M’sila ont œuvré dans le sens d’organiser une journée commémorative à son honneur, pour lui rendre hommage et contre la culture de l’oubli. Il s’agit du président de l’équipe de handball de l’Olympique de M’sila et ex-arbitre fédéral de football, Mustapha Bourouis, ainsi que Mohamed-Lamine Belbecir, ancien arbitre international de football, qui ont retroussé les manches pour que cette journée commémorative ait lieu. Le Wali de M’sila, Hadj Mokdad, sollicité pour apporter sa contribution, n’a pas hésité à répondre à l’appel des initiateurs de cette louable action. Au même titre que le directeur de l’université Mohamed-Boudiaf, M. Kamel Badari. Il a assuré la partie hébergement et restauration à l’hôtel El-Kalaa pour les invités. Il a d’ailleurs effectué une visite à l’hôtel mercredi passé dans la matinée, jour de la commémoration de ladisparition du défunt Mohamed Mimoune, pour s’entretenir avec les organisateurs et les invités. Il a ténu à les féliciter pour cette louable initiative. Une conférence a été animée mercredi matin au niveau de l’Université Mohamed-Boudiaf de M’sila, en présence de nombreuses personnalités sportives et autres intellectuels, dont des étudiants.

Kerbadj, Medouar, Allik, Oussaci, Ammour, Bourahli, Besseghier étaient présents. Parmi les invités qui ont daigné effectuer le déplacement, il y avait le président de la LFP, Abdelkrim Medouar, l’ex-président de cette même instance, Mahfoud Kerbadj, l’ex-homme fort de l’USMA et actuel directeur général du CRB, Saïd Allik. Ils ont aussi marqué de leur présence cette journée, les anciens joueurs Issad Bourahli, Ammar Amour et Mohamed-Lamine Besseghier, ainsi que les anciens arbitres Oussaci, Roumane et Hamani et l’actuel arbitre international Saïd Ouina, qui est natif de M’sila. Sans oublier l’ancien secrétaire général Ziad de l’ASAM du temps où elle évoluait parmi l’élite dans les années 80. L’ancien membre du bureau fédéral et actuel sénateur Amar Berrahal a, lui aussi, répondu à l’appel des organisateurs. L’ex-président de la commission d’arbitrage et membre du bureau de la FAF, Khalil Hammoum, était lui aussi au rendez-vous. Des membres de l’ONJSA (Organisation nationale des journalistes sportifs algériens) ont marqué, eux aussi, de leur présence cette journée commémorative dédiée à Mohamed Mimoune, paix à son âme. Lors de la conférence, l’ex-ministre Ismail Mimoune, frère du défunt, ainsi que certaines personnalités présentes ont dit un mot sur la personnalité et le parcours de feu Mohamed Mimoune.

L’ex-ministre Ismail Mimoune a été gagné par l’émotion et n’a pu s’empêcher de verser des larmes en évoquant le souvenir de son frère avec lequel il entretenait une relation très étroite, du fait que les deux hommes étaient très proches et animés d’une complicité particulière, comme il a tenu lui-même à le souligner. Un film a été projeté sur grand écran avec témoignages des amis, acteurs et anciens arbitres de football qui ont évoqué la valeur du défunt et ses qualités autant morales, humaines que professionnelles. Une forte émotion avait régané la salle. Une rencontre de football opposant l’ONJSA à une équipe locale, qui a vu la participation des trois anciens joueurs Ammour, Bourahli et Besseghier, a agrémenté cette journée contre l’oubli. Tous les présents ont tenu à remercier de vive voix les initiateurs de cette chaleureuse journée commémorative, marquée par une très bonne organisation et une hospitalité qui a vraiment réconforté tout le monde. Le président du COA, Mustapha Berraf, et le président de la FAF, Kheireddine Zetchi, se sont, pour leur part, excusés de ne pouvoir effectuer le déplacement à M’sila étant retenus par des obligations professionnelles. Par ailleurs, les initiateurs de cet évènement ont tenu à dire leur désapprobation et leur colère contre le comportement inadmissible du président de la Ligue de M’sila, Lamri Benhamidouche, qui n’a pas daigné accorder de l’importance à cette journée hommage à Mohamed Mimoune. Il était aux abonnés absents et a tout fait pour saborder l’initiative des organisateurs, en tentant de dissuader d’autres personnes, à l’image du DJS de M’sila, qui n’a pas été lui aussi au rendez-vous, ainsi que d’autres présidents des Ligues avoisinantes de la wilaya de M’sila. A la vue du président de la LFP, Medouar, il lui a envoyé un de ses éléments de la Ligue pour l’inviter à son bureau afin de récolter quelques dividendes personnels. Ce que Medouar a refusé lui signifiant qu’il n’était là que pour honorer la mémoire du regretté et rien d’autre… Pour terminer, on ne peut que féliciter MM. le wali de M’sila, Hadj Mokdad, Mustapha Bourouis, Mohamed-Lamine Belbecir et tous ceux qui ont contribué à cette œuvre louable qui a été une totale réussite.

Mohamed-Amine Azzouz