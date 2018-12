JSK : Benchaira et Belgherbi nouvelles recrues

Comme prévu, deux joueurs ont signé à la JSK ce dimanche. Il s'agit, comme nous l'avons annoncé sur ces mêmes colonnes, de Mohamed Benchaïra et Walid Belgherbi. Une quatrième et dernière recrue pourrait être engagée d'ici la fin de la semaine. Pour l'heure, aucune information n'a filtré sur son identité.

Voilà de quoi calmer un tant soit peu les supporters : le renfort tant exigé par le public des Canaris, notamment depuis l'élimination de l'équipe de la coupe d'Algérie, arrive enfin. L'on ne sait pas encore si le nom des joueurs va contenter les fans, mais il n'en demeure pas moins que la JSK a enregistré deux autres recrues, après Mohamed Amine Kabari, ce dimanche.

Comme nous l'annoncions sur ces mêmes colonnes lors de notre édition de dimanche, le milieu offensif de l'AS Ain M’lila, Mohamed Benchaïra, s'est engagé pour trois saisons au profit de la JSK. «J'avais reçu plusieurs offres, mais j'ai opté pour la JSK. C'est un club qui a un statut et une histoire. Je viens avec l'ambition de gagner des titres et passer un cap», a déclaré la nouvelle recrue.

Si l'arrivée de Benchaïra était déjà annoncée, celle de Belgherbi, le buteur de la JSMB, reste une surprise en soi. En effet, jusqu'à vendredi dernier, aucun indice sur un quelconque intérêt de la JSK n'a filtré. A preuve, l'attaquant de 28 ans a négocié avec le CRB et était sur le point de s'engager. Pourtant, la JSK, en l'espace de vingt-quatre heures, a réussi à boucler le dossier et faire signer le meilleur buteur de la Ligue 2 Mobilis la saison dernière. L'entraîneur Franck Dumas a expliqué, lors de la cérémonie de présentation des deux joueurs, que ceux-ci répondent au profil recherché, en ce sens que le groupe a besoin de joueurs d'expérience. «On attend beaucoup d'eux. J'espère qu'ils apporteront le plus escompté», a déclaré le coach des Canaris qui a assuré que le profil de ces deux joueurs ne déroge en aucun cas à la politique prônée par le club depuis le début de la saison.

Selon nos informations, un quatrième et dernier joueur devrait signer d'ici à la fin de la semaine. Selon toute vraisemblance, ce sera Tabti avec qui le président Cherif Mellal avait négocié en marge du match de la coupe d'Algérie. Le milieu de terrain de l'USMBA s'était engagé de rendre sa réponse au plus tard le 27 décembre prochain.

Amar B.