Oran : Un franc succÃ¨s !

L’esplanade du jardin Sidi-M’Hamed (Oran) a été durant deux jours le théâtre du 1er tournoi international de beach-volley féminin (2x2). Placée sous le patronage de messieurs le ministre de la jeunesse et des sports et du wali d’Oran, cette première édition 2018, organisée par la ligue oranaise de volley-ball en partenariat avec la fédération algérienne de volley-ball, a regroupé une douzaine de paires de joueuses issues de l’Ile Maurice, de la Russie, du Maroc et des villes d’Oran et de Béjaïa. Les rencontres étaient très palpitantes sur un terrain en sable, aménagé spécialement sur cette esplanade de la magnifique baie oranaise.

Le trophée symbolique de ce 1er tournoi transnational est revenu à la paire marocaine, composée de Sayed Mahacine- Imene Zeroual en disposant en finale de son homologue russe Gavrilova-Korchagova sur le score deux sets à zéro (25-12 et 25-16) et ce, devant un public nombreux venu assister à cette manifestation sportive. La troisième place est revenue au duo de l’Ile Maurice, composé de Lisa Bone et Letendrie Nathalie, qui s’est imposé face à la paire russe Ligacheva-Platonova sur le score de 2 sets à 0 (25-20, 25-18). faute d’expérience, nos jeunes volleyeuses algériennes en salle n’ont pu atteindre que le quart de finale. à la fin de la compétition, les lauréates de ce tournoi international féminin ont reçu des trophées, en présence de Badredine Gharbi, directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya d’Oran, Ayad Hichem, vice-président de l’Apc d’Oran, Mustapha Lemouchi, président de la FAVB (membres fédéraux) et Sid Mohamed Kazitani, président de la ligue oranaise de volleyball, et son staff. après un diner à l’hôtel Eden Air-port (Oran), des cadeaux souvenirs, notamment des cadres avec des photos de la ville d’Oran El Bahia, ont été remis aux chefs des délégations participantes, le tout dans une atmosphère très conviviale.

Cette louable initiative de la FAVB et de la ligue oranaise d’abriter un tel événement, dont le coup d’envoi a été donné sur ce site paradisiaque du jardin public Sidi-M'hamed d’Oran, est une simulation en perspective des JM-2021 prévus dans la capitale de l’Ouest algérien, Oran.