Grand angle : Impact

La décision du président Donald Trump de retirer les soldats américains déployés en Syrie continue de susciter commentaires et analyses. Quel impact aura-t-elle sur la suite du conflit vieux de huit ans, s’interroge-t-on ? Sur cette question chacun y va de sa propre grille de lecture. Et pour cause, ne manque-t-on pas de rappeler, « Moscou, Téhéran, Damas, d’un côté. Washington, Riyad, Tel-Aviv, de l’autre. Ce sont les deux axes structurants du conflit syrien, inchangé depuis 2011. « Dès lors, il est clair que l’annonce du président américain ne pouvait que laisser croire à un bouleversement des équilibres dans ce pays, et même au-delà. « Dans une Syrie soumise à une lutte d'influence entre puissances, la présence de l'armée américaine est loin de ne concerner que Daech «, est-il souligné. Et au regard des ambitions affichées par les parties prenantes au conflit, qu’elles soient puissances mondiales ou puissances régionales, il est évident que les équilibres géopolitiques ne pourraient qu’être bousculés dans un proche avenir. D’aucuns pensent qu’en Syrie, c’est la «Realpolitik» qui prévaut. « Cette vision des relations internationales qui consiste pour chaque acteur à privilégier ses intérêts nationaux par rapport à tout autre critère, dans l’espoir d’établir vis-à-vis des autres protagonistes un rapport de force avantageux « dictera à chaque fois aux dirigeants leur (s) décision (s). Mais si la décision de retirer les 2.000 soldats américains pèsera forcément sur les équilibres géopolitiques, il reste aussi certain qu’elle ne manquera pas d’impacter d’une manière ou d’une autre la lutte menée contre Daech. Si, pour le président Trump, le groupe terroriste a été vaincu, cet avis est loin de faire l’unanimité. Ses propres collaborateurs, d’où, du reste, les démissions de son ministre de la Défense Jim Mattis et de l’émissaire pour la coalition internationale antiterroriste Brett McGurk et nombre d’experts et d’analystes ne partagent pas son évaluation de la situation. Ainsi, pour le maître de conférences à l'Université Lyon-2, Fabrice Balanche, cité par un quotidien français, « des combattants pourraient profiter —de la décision de retrait des soldats américains— pour se faire la malle et rejoindre l'Irak, la Libye, l'Afghanistan, voire l'Europe.» Ce qui présenterait non seulement un danger pour le vieux continent mais aussi pour le reste du monde. Dans son édition d’hier, El Watan a fait état de l’infiltration de dizaines de terroristes arabes. Des sources sécuritaires citées par le quotidien se disent convaincues de l’existence «d’un plan de déstabilisation des pays du Maghreb». Ce qui a poussé ces mêmes sources à s’interroger :

«Allons nous-assister au transfert du scénario du Moyen-Orient vers le continent africain ?» L’avenir nous le dira.

N. Kerraz