Selon le journal britannique the sun : Le maroc, un tremplin pour les attaques terroristes en europe

Le Maroc est devenu «un tremplin» pour les attaques terroristes du groupe autoproclamé Etat islamique (EI/Daech) en Europe et les touristes doivent désormais «être vigilants à tout moment», avertit le journal britannique The Sun, une semaine après l'assassinat sauvage par l'organisation extrémiste de deux randonneuses scandinaves dans la région de l'Atlas.

Dans une enquête menée par The Sun à la suite de l'exécution par Daech de Louisa Vesterager Jespersen, une étudiante danoise de 24 ans et Maren Ueland, une Norvégienne de 28 ans, dont les corps ont été découverts sur un site isolé dans le Haut-Atlas (Sud du Maroc), le média révèle que «le Maroc n'est plus un havre de paix et de stabilité, du moment que les étrangers sont désormais devenus des cibles possibles pour les extrémistes locaux».

Ce pays est devenu aussi «un tremplin» pour les attaques terroristes de Daech et «le terreau»» du groupe extrémiste qui a envahi l'Europe, d'après le journal.

Le média qui cite le Foreign Office avertit également que les terroristes marocains risquent de mener des attaques à Londres, Paris, Barcelone, Bruxelles et en Finlande, et rappelle que dans son dernier conseil aux voyageurs, le Foreign Office a mis en garde que «les terroristes sont encore susceptibles de mener des attaques au Maroc» et exhorté les visiteurs à «être vigilants à tout moment».

«Les attaques pourraient être aveugles ou cibler des étrangers», a également averti le Foreign Office, cité par The Sun, rappelant le dernier attentat terroriste majeur survenu en avril 2011 où 17 personnes avaient été tuées et 25 blessées dans l'explosion d'une bombe à Marrakech dans le restaurant Argana, à Djamaâ El-Fna.



Le Maroc, principal «exportateur» de terroristes



Le journal britannique poursuit: «Le Maroc est aujourd'hui considéré comme le principal ‘‘exportateur’’ de terroristes de Daech», citant l'exemple de Younes Abou Yaâqoub, 22 ans, qui est suspecté d'être l'un des auteurs présumés de l'attentat de Las Ramblas à Barcelone (Espagne), qui a tué 15 piétons. Environ 1.800 Marocains, ajoute la même source, sont devenus des terroristes en Libye, en Irak et en Syrie, ces dernières années, et quelque 1.000 terroristes marocains et tunisiens seraient revenus clandestinement au Maroc et en Tunisie.

Pour le quotidien britannique, le premier pays européen qui pourrait souffrir du terrorisme marocain est l'Espagne, celle-ci étant la principale destination des Marocains qui représentent 16,4% des immigrants dans ce pays européen, ce qui en fait d'eux la plus grande communauté de migrants du pays.

De plus, les chiffres officiels montrent que plus de 3.300 migrants provenant du Maroc sont entrés illégalement en Espagne, par mer, au cours des quatre premiers mois de l'année dernière, indique le média, soulignant que la police espagnole «surveille de près» les Marocains, dont beaucoup d'entre eux sont liés à des groupes terroristes. La majorité des attentats terroristes perpétrés en Espagne ou ailleurs en Europe ont été menés par les Marocains, indique le même quotidien, qui avertit aussi que le champ d'action des terroristes marocains s'étend jusqu'en Angleterre, en France, en Belgique et en Finlande où des attentats ont été commis ces dernières années.

Ainsi, le média britannique se dit «étonné» que les Marocains ne soient pas encore interdits d'entrée aux Etats-Unis en raison du risque important qu'ils représentent.

Dans ce contexte, le journal rappelle que le directeur du Bureau central marocain des enquêtes judiciaires (BCIJ), Abdelhak Khiame, a révélé récemment que son service a démantelé 167 cellules terroristes depuis 2002, déjoué 76 complots terroristes et arrêté 2.720 terroristes présumés. Au total, treize personnes ont été arrêtées depuis lundi dernier au Maroc pour leurs liens présumés avec l'assassinat des deux touristes scandinaves, une affaire qui a soulevé un tollé international.