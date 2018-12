Lâ€™ENTREFILET : Â«Zinzins du CinÃ©maÂ»

Le palais de la culture Malek- Haddad de Constantine abritera, pour quatre jours, la huitième édition des «Journées mômes». Une initiative dédiée aux tout-petits, pensée et organisée par l'association culturelle Numidi-arts et son ciné club les «Zinzins du Cinéma». Au grand bonheur des bambins, actuellement en vacances scolaires, une sélection de longs métrages sera projetée quotidiennement en versions arabe et française. Dans le lot, le dernier succès des prestigieux studios Pixar Animation, le film «Indestructibles 2'». Suivront, le film «Gnome alone» du réalisateur Peter Lipeniotis, la «belle Chloé», «Hôtel Transylvanie», une comédie complètement délirante entre autres, puis, en guise de baroud d’honneur, le remake animé de «Mowgli», adapté du «Livre de la Jungle» de Rudyard Kipling», «Hôtel Transylvanie» et «Gnome alone» en version arabe. Voici donc le riche programme servi aux jeunes constantinois durant ces vacances.

Savamment ficelé, le programme des «Zinzins du Cinéma» extirpera les enfants de leurs petits écrans (télés, tablettes et smartphones), le temps de cette édition des «Journées mômes».

K. M.