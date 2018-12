70e anniversaire de la DÃ©claration universelle des droits de lâ€™homme : Le groupe des 22 historique honorÃ©

M. Zitouni : «Un message fort pour pérenniser dans la mémoire collective les sacrifices des héros de la Révolution pour l’indépendance

La distinction a été remise lors d'une cérémonie tenue à l'hôtel El Djazaïr, marquant la célébration par l'Algérie du 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme.

Initié par le CNDH, l'événement a été rehaussé par la présence du ministre des Moudjahidine, M. Tayeb Zitouni, et d’autres membres du gouvernement, du président de l'APN, des responsables d'institutions officielles, du corps diplomatique et de représentants de la société civile. Parmi ces invités de marque figuraient M. Abdelkader Laamoudi et M. Othmane Belouizdad, les deux derniers membres du Groupe des 22 historique encore en vie. C'est d'ailleurs M. Laamoudi qui a reçu le 5e prix du Conseil national des droits de l'homme des mains de la présidente du CNDH, Mme Fafa Benzerouki. «Les membres du Groupe des 22 se sont distingués par leur fidélité et leur amour de la patrie, mais aussi par leur volonté de s'émanciper du joug colonial». «Des valeurs, a ajouté le ministre, axées sur les droits de l'homme et qui visaient à mettre fin à l’oppression que subissait le peuple algérien». Notre Révolution, a souligné M. Zitouni, est «un modèle unique de défense des valeurs de l’humanité comme le soutiennent à l’unisson tous les politiques et les chercheurs et historiens à travers le monde. Ces valeurs, sont ancrées dans la Déclaration du 1er Novembre qui s’est inspiré des principes de liberté et d’égalité.

M. Zitouni : «Notre Révolution est une référence dans le domaine des droits de l’homme»



Eu égard a son parcours exceptionnel, la Révolution s’est «hissée au rang de véritable référence dans le domaine de la défense des droits de l’homme» a t-il précisé. Il a par ailleurs tenu à mettre en relief les acquis consacrés dans le domaine des droits de l’homme sous la gouvernance judicieuse du Président de République.

Des acquis, dit-il, qui ont élevé l’Algérie au rang de pays-symbole de promotion de la paix, de la stabilité et de la réconciliation. Des principes pour lesquels l’Algérie œuvre inlassablement à l’échelle internationale, notamment à travers l’adoption de la Journée internationale du vivre ensemble en paix, le 16 mai dernier par l’ONU. Le ministre a rappelé que la remise de ce prix est «un message fort pour pérenniser dans la mémoire collective les sacrifices des héros de la Révolution pour l’indépendance du pays.

De son côté, la présidente de Conseil national des droits de l’homme a mis l’accent dans son allocution sur le fait que le Groupe des 22 historique s'est inspiré dans son action de lutte des principes fondamentaux de la Déclaration universelle des droits de l'homme, notamment son premier article stipulant que tous les êtres humains naissent égaux en droits.

«La Déclaration universelle des droits de l'homme a consolidé la volonté des membres du Groupe des 22 et enrichi leur prise de conscience pour enclencher la lutte contre le colonialisme» a-t-elle soutenu.

Rappelant le parcours des membres de ce groupe qui, dit-elle étaient imbibés, dès leur jeune âge, des valeurs de nationalisme, de liberté et d’indépendance, elle expliquera que c’était là leur conviction profonde et leurs seules armes par lesquelles ils ont réussi le déclenchement d’une guerre de Libération qui s’est très vite hissée parmi les épopées phares du siècle dernier.

Karim Aoudia