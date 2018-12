Grand Prix Assia Djebar du roman : Le talent en toutes lettres

l Le ministre de la Communication : «Cet événement s’est imposé comme le premier prix de littérature en Algérie.»

l Le ministre de la Culture a appelé à la création de la fondation Assia Djebar.

Les noms des trois lauréats de la plus prestigieuse des distinctions littéraires dans la catégorie Roman ont été dévoilés, hier soir, lors d’une cérémonie solennelle au Centre international des conférences à Alger en présence des ministres de la Communication, de la Culture, respectivement Djamel Kaouane et Azzedine Mihoubi. A cette occasion un prix honorifique a été remis au Président Abdelaziz Bouteflika.



Créé dans la perspective de promouvoir la littérature, le «Grand Prix Assia Djebar du roman» vise à donner à celle-ci une audience internationale. Il récompense une œuvre de fiction en prose, qui se distingue par son originalité ou par son style. L’esprit Assia Djebar, c’est la quête de l’identité, l’authenticité du terroir, la pluralité linguistique du Maghreb et ses richesses, les voix féminines, le travail sur la mémoire et le patrimoine, les méfaits de la colonisation, le respect des valeurs humaines et l’ouverture sur l’universalité, la beauté de l’écriture. Le ministre de la Communication, Djamel Kaouane, a indiqué dans son intervention que «le grand Prix Assia Djebar du roman s’est imposé comme le premier prix de littérature en Algérie». Dans cette optique, il a salué les efforts de l’ANEP et de l’ENAG pour l’organisation de cette compétition. Il a également souligné la forte participation des auteurs et des maisons d’édition «ce qui reflète l’intérêt accordé à ce prix qui porte le nom d’une grande romancière».

De son côté, le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, a mis en exergue l’accompagnement des pouvoirs publics pour la réussite de ce prix, qui reflète l’intérêt accordé à la culture et à la littérature. Le ministre a souligné la nécessité de créer une fondation au nom d’Assia Djebar qui devrait assurer l'organisation et la continuité de ce prix. «Cette fondation sera soutenue par l'ANEP et l'ENAG et aura le soutien de l'Etat», dit-il. Rappelant qu’Assia Djebar est un grand nom de la littérature algérienne d’envergure universelle, il a affirmé : «Il faut que l’on décerne des prix de dimensions internationales.»

Ce prix est une réalisation de l’Entreprise nationale de communication, d’édition et de publicité (Anep) et de l’Enag (Entreprise nationale des arts graphiques). 66 titres étaient en lice pour ce prix, un jalon important dans l’industrie du livre et qui vise à promouvoir la culture, à instaurer une saine compétition entre éditeurs nationaux pour la production d’œuvres de qualité et à récompenser le mérite et l’effort chez les créateurs face à leur seule imagination. Trois œuvres littéraires en langue arabe, amazighe et française se sont vu décerner les trophées de ce Grand Prix pour sa quatrième édition. Les trois gagnants du Grand Prix sont Nahid Boukhalfa pour son œuvre intitulée Syrane wijhat eradjol moutafaeil (Syrane... une destination d'un homme optimiste) en langue arabe paru aux éditions Baghdadi ; Imehbal (le fou) de Mhenni Khalifi en tamazight des éditions Cheikh Mohand Oulhocine et Les yeux de Mansour un livre écrit en langue française par Ryad Girod des éditions Barzakh.

Composé d’universitaires et de critiques littéraires expérimentés, à savoir Mme Aïcha Kassoul présidente du jury, Mme Kadima Mandili, M. Gamine Bouhdite, M. Hamid Abdelkader, M. Youcef Sayah, M. Boukhalfa Amazit, M. Achour Fenni. La présidente du jury a exposé un panorama de la production qu’ils ont eue à examiner.

Sihem Oubraham