PhÃ©nomÃ¨ne migratoire : AttÃ©nuer les souffrances humaines

La présidente du Croissant-rouge algérien (CRA) a estimé, hier, qu’avant de s’attaquer au problème de migration, il faudrait au préalable en cerner les origines, tout en mettant en cause, l’intervention de l’OTAN en Libye qui, dit-elle, a déstabilisé la région du Sahel, en provoquant la recrudescence du phénomène terroriste et l’exode des populations.

S’exprimant, hier, sur les ondes de la Radio nationale, Mme Saïda Benhabilès considère que «pour atténuer, un tant soit peu, la souffrance de ces personnes déplacées», il faudrait que ceux qui en sont à l’origine assument leurs responsabilités, notamment, rappelle-t-elle, ces pays qui, à l’ONU, se sont déclarés en faveur d’une intervention en Libye. Il faudrait, selon elle, qu’on cesse d’exploiter les pays aujourd'hui pourvoyeurs de migrants et de les «démocratiser» à travers des politiques interventionnistes et de «les déstabiliser en y provoquant des conflits internes». Elle déclare, par ailleurs, ne pas comprendre que la communauté internationale qui, «comme pour soulager sa conscience», organise une conférence sur le sujet des migrations et élabore une Charte sur la question, se demandant si celle-ci peut contribuer à la solutionner. «Moi je dis non !», s’insurge-t-elle. A propos des pressions exercées sur l’Algérie pour «stopper» le flux de migrants désirant joindre le continent européen, l’intervenante observe que le pays est habitué à ce genre de scénario. «L’histoire, commente-t-elle, se répète, quand il s’agit d’exploiter la souffrance des autres et aujourd’hui, il s’avère que c’est celle des migrants». Une nouvelle fois, la présidente du CRA tient à redire que l’Algérie n’est en rien responsable des situations humanitaires créées dans des pays d’Afrique, parce que, souligne-t-elle, «elle n’a pas spolié ses biens».

De l’aide sanitaire apportée aux migrants, elle signale qu’au niveau de l’hôpital de Tamanrasset, 37% des prestations sont dispensés au bénéfice de ces derniers et que lorsqu’il n’est pas possible de traiter un malade sur place, celui-ci est évacué vers l’un des hôpitaux à Alger.

Rappelons qu'une moyenne de 90.000 migrants clandestins arrive chaque année en Algérie, un flux considéré comme une «véritable préoccupation» par les autorités, selon Hacène Kacimi, directeur chargé de la migration au ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire. Durant les cinq dernières années, le nombre de ces migrants a connu une «hausse considérable et inquiétante pour dépasser les 400.000 personnes», avait-il relevé, considérant ce phénomène comme «une véritable préoccupation pour les autorités aussi bien sécuritaires que politiques».

M. Kacimi avait également assuré que le gouvernement a pris des mesures «salutaires» pour faire face à la migration clandestine, soulignant que le Président de la République, le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur ont inscrit ce dossier comme une «priorité nationale» et «nous y veillons pour que l'intégrité et la sécurité de notre pays ne soient pas menacées par n'importe quelle situation qui peut se poser et à tout moment». M. Kacimi a indiqué que l'Algérie avait fait œuvre d'aide humanitaire envers l'Afrique, soutenant qu'elle a effacé la dette de 14 pays du continent évaluée à 3,5 milliards de dollars durant les 5 dernières années.

Evoquant les réseaux migratoires, il a révélé que ces derniers avaient été investis par le banditisme, le terrorisme, la criminalité et la subversion.

M. Kacimi a ajouté que le réseau des passeurs d'Agadès (Niger), qui travaille dans la destination Libye et Algérie, a un revenu équivalent à 140 millions d'euros par mois, relevant que cet argent est recyclé dans la contrebande, le terrorisme et la subversion.

