3e anniversaire de la disparition dâ€™AÃ¯t Ahmed : Une vie de militantisme

Une délégation conduite par les membres de l'Instance présidentielle du Front des forces socialistes (FFS), Ali Laskri et Brahim Meziani, du premier Secrétaire national Mohamed Hadj Djilani, des membres du secrétariat national et du cabinet-conseil, du chef du groupe parlementaire Sadek Slimani et des parlementaires, des élus locaux, des militants et sympathisant du parti, s'est recueillie hier au village Ath Ahmed, dans la commune Ath Yahia (Tizi-Ouzou) devant la tombe de Hocine Aït Ahmed à l’occasion du 3e anniversaire de sa disparition.

La cérémonie s’est déroulée en présence de l’ancien président de l’Assemblée constituante tunisienne, Mustapha Ben Jaafar, du président du parti tunisien «Ettakatoul», Khalil Ezzaouia, et du moudjahid et cofondateurs du FFS, Lakhdar Bouregaa ainsi que d’autres personnalités d’horizons divers.

Des membres de la famille du défunt, notamment son fils Jugurtha, étaient également présent.

Après le dépôt d’une gerbe de fleurs, il a été procédé à la lecture de la Fatiha dans une ambiance de grande communion. L’émotion était palpable à la zaouia du saint vénéré cheikh Mohand Oulhocine. La veille, la délégation du FFS, la famille du défunt, dont son épouse et son fils, a organisé une cérémonie du recueillement en présence de dizaines de personnes venues. Cette cérémonie a été mise à profit par la famille Aït Ahmed pour rendre public le testament du défunt dans lequel il avait souhaité d’être inhumé dans son village à Ath Yahia aux côtés des siens et qu’aucun sanctuaire ne doit être érigé à sa mémoire.

Dans une brève allocution, l’épouse a exprimé son souhait de voir les jeunes de son pays reprendre le flambeau laissé par son défunt mari et de s’inspirer de son noble combat pacifique pour la démocratie et le développement du pays. Elle a également indiqué que le meilleur hommage à rendre à ce militant est de poursuivre son combat politique pour une Algérie démocratique et unie.

Bel. Adrar