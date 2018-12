imams algÃ©riens Ã  lâ€™Ã©tranger : ambassadeurs du vivre ensemble

Le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs annonce l’ouverture du concours national pour la désignation des imams pour encadrer les mosquées et officier les prières de ‘‘Tarawih’’ lors du prochain Ramadhan, où sont établis les membres de la communauté algérienne à l’étranger.

Selon un communiqué de presse du département de Mohamed Aïssa, le concours de sélection sera organisé au mois de janvier prochain et les candidats peuvent dès lors postuler, sous certaines conditions toutefois. Ouvert aux fonctionnaires relevant du secteur des affaires religieuses, ce concours concerne certaines catégories dont les imams, les enseignants, les professeurs d’éducation coranique et les muezzins.

Pour pouvoir participer à ce concours, les candidats doivent remplir certaines conditions. D’abord être titularisés et ne pas avoir reçu des sanctions disciplinaires durant l’année en cours, en plus d’apprendre parfaitement le Coran. Le dernier délais est fixé au 3 janvier prochain, indique la même source. Les candidats peuvent, dès à présent, retirer le formulaire de candidature via le site web du ministère des Affaires religieuses. Le dépôt du formulaire de candidature devra être accompagné du passeport biométrique valide.

Les imams retenus se rendront aux mosquées dont les comités sont en majorité gérés par des Algériens, notamment en France qui bénéficiera du plus grand nombre d'imams vu la forte concentration de la communauté algérienne qui y est établie.

Il faut rappeler que l’Algérie a envoyé, cette année, 150 imams pour diriger les prières, lors du mois de Ramadhan.

La France avait bénéficie du plus grand nombre d'imams (100), le reste étant réparti à travers plusieurs pays comme l'Allemagne, l'Italie, la Grande-Bretagne, la Belgique et Canada.

Au-delà de la direction des mosquées, nos imams sont tenus d’incarner cette figure «d’ambassadeurs de paix et de vivre ensemble». Le rôle des imams algériens dans la promotion des valeurs d’un islam des lumières et du discours modéré n’est plus à démontrer. Aujourd’hui, l'Algérie est reconnue par l'ONU comme étant «une école en matière de déradicalisation» au vu du rôle de l'imam dans la sensibilisation des jeunes. «L’Algérie n’a pas besoin d’importer des imams d’autres pays. Elle est riche de ses références et fière de ses savants, elle est aujourd’hui en situation d’envoyer elle-même ses imams dans les capitales occidentales et orientales», avait déclaré il y a quelques semaines le ministre des Affaires religieuses, Mohamed Aïssa.

Cela ne peut qu’être considérée comme une attestation de reconnaissance du rôle que joue l’imam dans le tarissement des sources de l’intégrisme.

Les imams ont donc un rôle social incontournable à jouer dans la diffusion des préceptes d’un islam modéré, parallèlement à la préservation du réfèrent religieux national.

Tahar Kaïdi