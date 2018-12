M. Yousfi reÃ§oit lâ€™ambassadeur de Cuba : Examen de la coopÃ©ration industrielle

Le ministre de l’Industrie et des Mines, Youcef Yousfi, a reçu hier l’ambassadeur de Cuba, Mme Clara Margarita Pulido Escandell, avec laquelle il a évoqué la coopération entre les deux pays dans le secteur industriel.

Au cours de cette audience, les deux parties ont examiné les voies et moyens de renforcer leur coopération bilatérale, notamment dans les domaines de l’industrie pharmaceutique et de la chimie. Dans ce cadre, le ministre a souligné la nécessité de renforcer la coopération dans ces domaines en indiquant que l’organisation des missions d’affaires mutuelles constituait une première étape dans ce processus.

Pour sa part, la diplomate cubaine a exprimé la volonté de son pays à développer les partenariats gagnant-gagnant avec l’Algérie tout en assurant l’intérêt des entreprises cubaines pour le marché algérien.