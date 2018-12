Installation du groupe parlementaire dâ€™amitiÃ© AlgÃ©rie-Portugal : Approfondir la coopÃ©ration bilatÃ©rale

Le siège de l’ APN a abrité, hier, l’installation du groupe parlementaire d’amitié Algérie-Portugal en vue de promouvoir les relations bilatérales et de renforcer la coordination et la coopération parlementaire.

La cérémonie a été présidée par Abdelhamid Si Affif, président de la Commission des affaires étrangères, de la coopération et de la communauté nationale à l’étranger à l’APN, en présence de l’ambassadeur du Portugal, Carlos Manuel Folhadela de Macedo Oliveira ainsi que de représentants du ministère des Affaires étrangères.

M. Abdelhamid Si Afif a mis en exergue, à cette occasion, «les relations privilégiées qui lient les deux pays» et s’est félicité que le Portugal partage les mêmes vues et conceptions avec l’Algérie, dans le cadre d’un partenariat stratégique global. Il a salué à cet effet les relations entre les deux pays amis à différents niveaux, notamment «culturel et sportif». Il a affirmé que l’échange intensifié des délégations parlementaires ainsi que la création de groupes parlementaires d’amitié sont «parmi les mécanismes et les principaux piliers de la diplomatie parlementaire», mettant en avant leur rôle dans le renforcement des liens d’amitié entre les peuples et la mise en place des cadres adéquats à la coordination et au travail commun entre les parlementaires. «L’installation de ce groupe contribuera à la dynamisation de la diplomatie parlementaire, au soutien de la coopération parlementaire entre les deux instances législatives, et renforcera les liens d’amitié entre les deux pays en droite ligne avec la volonté politique des dirigeants des deux pays», a-t-il dit.

M. Si Afif a également passé en revue la profondeur des relations politiques entre les deux pays qui ont connu des développements importants, depuis la signature du document de consultation politique en mars 2003, renforcés par le Traité d’amitié, de bon voisinage et de coopération, concrétisé par la visite du Président Abdelaziz Bouteflika au Portugal en 2005.

Au cours de la réunion, M. Si Afif a souligné les excellentes relations diplomatiques entre l’Algérie et le Portugal, soulignant que les échanges économiques entre les deux pays ne répondaient pas aux aspirations des deux peuples, notamment en ce qui concerne le recul du volume des échanges entre les deux pays en 2017 par rapport à 2016. «Il existe des secteurs vitaux et sensibles qui font l’objet de consultations, d’accords et de partenariats entre les deux pays dans les domaines de l’énergie, de la construction, et des travaux publics», a-t-il notamment affirmé.

De son côté l’ambassadeur du Portugal a salué la qualité des relations bilatérales entre les deux pays, notamment la dynamique de la coopération en matière de sécurité et réitéré, à cet égard, l’attachement de son pays à raffermir les liens de fraternité et d’amitié entre les deux pays et à asseoir une complémentarité effective au mieux des intérêts des deux peuples.

Sarah A. Benali Cherif