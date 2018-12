Industrie militaire : Satisfaire les clients dans les dÃ©lais

Le siège de la SNVI (Alger) a abrité, hier, une cérémonie de signature des protocoles de livraison de véhicules militaires et civils fabriqués dans notre pays par la société algérienne de production de poids lourds de marque Mercedes-Benz de Rouiba (SAPPL-MB), fruit d’un partenariat algéro-émirati-allemand.

Il s’agit de 356 camions multifonctions de marque Mercedes-Benz, dont 215 camions au profit de la direction centrale du matériel du ministère de la Défense nationale, destinés au transport des troupes, dépannage léger, citernes d’eau et des camions poste de commandement, ainsi que 141 véhicules pour les entreprises économiques civiles publiques et privées. Parmi les sociétés bénéficiaires de ces véhicules, citons Naftal, Etusa, Transmex, Agefal, l’Onex, Manbaa.

Cette opération de livraison s’inscrit dans le cadre du programme de relance économique du Président de la République, chef suprême des forces armées, et ministre de la Défense nationale, Abdelaziz Bouteflika, qui a toujours privilégié le partenariat comme voie du développement du tissu industriel national visant à booster et à encourager la production nationale.

A ce propos, le représentant de la direction centrale du matériel (DCM) du MDN, le colonel Touhami Redaoui, a indiqué que cette nouvelle livraison s’inscrit également en conformité des instructions du chef d’état-major de l’Armée nationale populaire, général de corps d’Armée, vice-ministre de la Défense nationale, Ahmed Gaïd Salah, relatives au développement de l’industrie militaire, plus précisément l’industrie mécanique, en vue de satisfaire les besoins des structures de l’ANP et des différentes entreprises nationales et privées.

S’exprimant à cette occasion, le président du Conseil d’administration de la SAFAV-MB, la Société algérienne pour la fabrication de véhicules de marque Mercedes-Benz/SPA/Tiaret, le général Smail Krikrou, a déclaré que cette distribution constitue une «fierté» pour le pays et ajouté que les capacités de productions de l’usine de Rouiba augmenteront l’année prochaine pour passer de 2.500 véhicules à 4.000, bus et camions confondus.

Pour sa part, le directeur général de ‘‘Algerian motors services Mercedes-Benz’’, Djamel Mahiout, a insisté sur le fait que les véhicules de la marque allemande, produits en Algérie, sont de même qualité que ceux fabriqués en Allemagne et annoncé qu’une extension du réseau de l’après-vente et de réparation de la société AMS-MB Rouiba à tout le territoire national afin de prendre en charge des aspects importants en rapport avec la vente des produits finis, la vente de la pièce de rechange et les prestations de services après-vente.

Pour le ministère de la Défense nationale, cette nouvelle livraison démontre encore une fois la capacité des entreprises de production des véhicules de l’Armée nationale populaire à satisfaire les besoins exprimés par ses clients. Une démarche qui conforte la stratégie adoptée par la tutelle avec les différentes structures et entreprises concernées, visant à relancer ainsi qu’à redynamiser l’industrie nationale et la fabrication de produits de qualité répondant pleinement aux normes internationales.

Il est bon de savoir enfin que dans le cadre de la mise en œuvre de protocoles d’accords algéro-émirati-allemand pour le développement de l’industrie mécanique nationale, trois sociétés à capitaux mixtes avaient été créées en juillet 2012.

Il s’agit de la Société algérienne de production de poids lourds de marque Mercedes-Benz/SPA de Rouiba (SAPPL-MB), de la Société algérienne pour la fabrication de véhicules de marque Mercedes-Benz/SPA/Tiaret (SAFAV-MB) de Tiaret et de la Société algérienne de fabrication de moteurs de marque allemande (Mercedes-Benz, Deutz et MTU) SPA/Oued Hamimime dans la wilaya de Constantine.

Sami Kaïdi