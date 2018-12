Accord Opep - non Opep : M. Guitouni se dit Â«confiantÂ»

Le ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni, a déclaré hier à Koweit qu'il restait «confiant» pour les fondamentaux du marché pétrolier suite à la dernière décision Opep-non Opep, indique un communiqué du ministère. Interrogé par la presse en marge de la 101e session du Conseil ministériel de l’Organisation des pays arabes exportateurs du Pétrole (OPAEP), le ministre a avancé que les effets du dernier accord Opep vont être positifs sur le marché: «Rappelez-vous qu’il a fallu un trimestre en 2017 pour avoir les effets escomptés des ajustements de fin 2016».

M. Guitouni a également précisé que «la production de l’Opep sera nettement inférieure comparativement au niveau de production d’octobre 2018, vu que 21 des 24 pays de l'Opep vont réduire volontairement leur production à partir de janvier et que certains vont réduire bien plus à cause des déclins naturels ou intentionnellement comme déjà annoncé par l’Arabie saoudite». «Nous allons nous revoir encore en avril pour évaluer les conditions du marché et examiner la possibilité d’agir en conséquence. Nous avons déjà démontré notre flexibilité et notre réactivité durant les 2 dernières années», a fait savoir le ministre. Il a également fait valoir que la mise en œuvre de l'accord Opep-non Opep va contribuer à équilibrer le marché.

«Ceci va aider les investissements et la croissance économique globale. Cela va surtout attirer les investissements dans la chaîne pétrolière de façon à pouvoir répondre à la demande à venir. Notre démarche est dans l’intérêt des consommateurs et des producteurs», a-t-il soutenu. Le ministre a dans ce cadre souligné que le niveau de conformité moyen des pays Opep aux ajustements de la déclaration de coopération était de 115%. Concernant l’Algérie, il a déclaré: «Nous nous sommes toujours conformés à notre engagement et nous continuerons à nous conformer au nouvel accord». Pour rappel, l'Opep s'est mise d'accord début décembre avec ses partenaires, dont la Russie, pour réduire la production d'environ 1,2 million de barils par jour (mbj) à partir de janvier. Lors de cette 101e session du Conseil ministériel de l'OPAEP, les ministres ont examiné les conclusions et les recommandations des travaux des différentes commissions techniques, ainsi que l’évolution de la situation du marché pétrolier mondial. En marge de cette réunion, M. Guitouni et le P-dg de Sonatrach, Abdelmoumen Ould Kaddour, se sont entretenus avec le ministre du Pétrole irakien, M. Thamir Ghadhban.

Les parties ont abordé les opportunités d’investissements dans les deux pays, notamment dans l’exploration des hydrocarbures et ont également discuté de la possibilité d’associer Sonatrach dans le développement de gisements de pétrole et de gaz en Irak en tenant compte de son expérience dans ce domaine et du besoin de l’Irak dans le domaine des hydrocarbures. Ils ont aussi abordé le développement des ressources humaines et les échanges entre les deux pays en matière de formation. Pour rappel, les pays membres de l’OPAEP sont l'Algérie, l'Arabie Saoudite, le Koweït, la Libye, le Bahreïn, les Emirats arabes unis, le Qatar, l'Irak, la Syrie et l'Egypte. Les ministres de l’Opaep ont été également reçus par l’émir du Koweït Son Altesse Cheikh Sabah Al Ahmed Al Djaber Al Sabah. En cette occasion, le ministre de l’Energie lui a transmis les salutations fraternelles de Son Excellence le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika. L'Emir de l'Etat du Koweït a pour sa part chargé le ministre de l’Energie de transmettre ses salutations fraternelles au Président Bouteflika et s’est félicité des relations excellentes entre les deux pays.



Pétrole

Les cours poursuivent leur chute

Les cours du pétrole sont restés moroses vendredi dernier, poursuivant leur chute sur fond de craintes persistantes de surproduction. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en février a cédé 53 cents pour finir à 53,82 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, son plus bas niveau depuis septembre 2017. Il a perdu 10,7% sur l'ensemble de la semaine. Sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de WTI pour la même échéance a perdu 29 cents pour terminer à 45,59 dollars, un niveau plus vu depuis juillet 2017. Il a plongé de 11,4% sur la semaine. L'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et ses partenaires sont convenus au début du mois de réduire leurs extractions d'environ 1,2 million de barils par jour (mbj) à partir de janvier afin d'enrayer la chute des prix, le Brent et le WTI ayant respectivement perdu environ 35% et 40% depuis début octobre. Jeudi, l'Organisation a signalé qu'elle détaillerait l'ampleur des réductions que chacun des pays devra mettre en place, alors que seul le chiffre global a jusqu'à présent été diffusé. Les investisseurs sont d'autant plus méfiants que les extractions restent à un niveau très élevé aux Etats-Unis et que la Russie a fait état cette semaine d'une production record en décembre. Ces deux pays constituent avec l'Arabie saoudite les principaux producteurs de pétrole du monde. Parallèlement à ces signaux d'une production très abondante se multiplient les signes d'un ralentissement de l'économie mondiale, qui pourrait se traduire par une baisse de la demande en énergie.