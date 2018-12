Travaux publics et transports Ã  Ouargla : Ã©valuation de l'Ã©tat d'exÃ©cution des programmes

L’évaluation de l’état d’exécution des programmes du secteur des travaux publics et des transports a été au centre d’une rencontre régionale organisée hier à Ouargla. Tenue à huis clos, cette rencontre a été présidée par le secrétaire général du ministère des Travaux publics et des Transports, Ali Hammi, en présence des responsables du secteur issus de 12 wilayas du Sud.

Quatrième du genre, après celles tenues à travers différentes régions du pays, cette réunion a permis d’examiner l’état d’exécution et d’avancement des programmes d’équipement du secteur de la consommation des enveloppes accordées au titre de l’exercice 2018, a précisé le SG du ministère des Travaux publics et des Transports lors de la séance d’ouverture de cette rencontre, tenue au terme de sa tournée de travail de deux jours dans la région. Ali Hammi a, auparavant, inspecté, au niveau de la commune d’Ouargla, le chantier de dédoublement d’un tronçon de 75 km de la RN-3 menant vers la nouvelle ville de Hassi-Messaoud, appelé à fluidifier la circulation, améliorer le service public et réduire les accidents de la circulation, lutter contre les points noirs et assurer la sécurité routière des usagers. Le même responsable s’est enquis de l’opération d’entretien d’une partie de 28 km de la RN-56, dont les travaux de réalisation, confiés à trois entreprises, ont atteint un taux d'avancement entre 60 et 80%.

Des explications sur le dédoublement de la route reliant la nouvelle gare multimodale et celle d’El-Ménéa sur 4,5 kilomètres, sur l’entretien d’un tronçon de 90 km de la RN-51, le projet de dédoublement de 3 km de la route reliant Saïd Otba et le carrefour de Bemendil vers le carré des martyrs de la ville de Ouargla, ont également été fournies au responsable du MTPT au niveau du centre de contrôle du tramway. M. Hammi s’est également enquis, à cette occasion, du projet d’aménagement d’un tronçon long de 4,5 km de la RN-49 à destination de la localité de Bemendil, au niveau de la cité En-Nasr, appelé à raccourcir le trajet et ouvrir de nouvelles perspectives de développement des activités commerciales de proximité.