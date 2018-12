Bordj Bou-ArrÃ©ridj : 14 nouveaux investissements

Le wali, Benamar Bekouche, a annoncé que 14 unités industrielles vont entrer en production au mois de mars.

Cela devra renforcer l’appareil de production puisque ces unités sont spécialisées dans les matériaux de construction, l’agro-alimentaire et le montage des appareils électroniques qui ont fait la réputation de la wilaya. Le wali, qui a indiqué que plusieurs opérateurs ont lancé les travaux après la rencontre, a rappelé sa nouvelle vision de l’investissement, à savoir que les terrains octroyés dans ce cadre doivent se traduire par des projets effectifs. Les habitants de la wilaya attendent leur entrée en production pour avoir droit aux emplois annoncés, a-t-il noté.

M. Benamar Bekouche, qui a tenu à rassurer les investisseurs qu’aucune décision de ses prédécesseurs ne sera annulée puisqu’ils se sont engagés au nom de l’Etat, a indiqué que la seule condition posée est la mobilisation des moyens nécessaires pour la concrétisation de l’intention d’investir au plus tard au mois de janvier prochain.

Il a affirmé que les problèmes d’aménagement dont souffraient les nouvelles zones industrielles ont été pris en charge par l’Etat. 400 milliards de centimes ont été déjà débloqués pour combler les lacunes en matière de gaz, d’électricité, d’AEP, d’assainissement et même de voirie.

Autant dire que ces zones seront opérationnelles dans un proche avenir, a-t-il jugé. «Celui qui n’a pas les ressources nécessaires, ou n’a pas maturé son projet, doit se désister du terrain qui sera octroyé à un industriel plus sérieux», a-t-il dit ajouté. L

e wali n’a pas manqué d’insister sur l’attrait que la wilaya suscite auprès des investisseurs de tous le pays eu égard à la dynamique qu’elle a connue dans ce domaine et les avantages qu’elle leur offre.

Pas moins de 200 dossiers, dont certains proviennent des wilayas limitrophes, attendent un accord pour être concrétisés, a-t-il annoncé dans ce sens.

