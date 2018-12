RÃ©sorption de l'habitat prÃ©caire Ã  Oran : PLUS DE 1.600 FAMILLES RELOGÃ©ES

Plus de 1.600 familles résidant dans le site précaire de Sidi El Bachir, dans la commune de Bir El Djir, ont été relogées hier. Le wali d'Oran, Mouloud Chérifi, a présidé l'opération de relogement de ces familles occupant des espaces précaires enlaidissant la capitale de l'Ouest.

«L'opération s'inscrit dans le cadre de la concrétisation du programme du Président Abdelaziz Bouteflika, visant la résorption des points noirs», a souligné le wali. 2.000 agents de plusieurs communes de la wilaya, plus de 600 camions et 40 engins, ont été mobilisés pour assurer le bon déroulement de l'opération. Cette dernière a permis la récupération d'une assiette foncière de 22 ha qui sera exploitée pour la réalisation de 2.000 logements publics locatifs, dont a bénéficié la wilaya, a indiqué Mouloud Chérifi dans une déclaration à la presse. La wilaya a bénéficié depuis 1999 d'un programme d'habitat de plus de 172.000 logements tous programmes confondus, dont 92.000 réalisés et le reste en cours. Durant l'année 2018, il a été procédé à l'attribution de 16.000 logements de différents programmes. L'opération s'achèvera les prochains jours avec la distribution de 4.100 logements location/vente (AADL) pour atteindre un nombre global de 20.000 logements distribués. Le responsable a ajouté que la wilaya d'Oran a bénéficié cette année de quotas supplémentaires de logements, dont 2.000 unités de type logements publics locatifs (LPL), 2.500 promotionnels aidés (LPA) et 3.000 de location-vente. S'agissant des recours, le wali a mis l'accent sur l'examen de tous les dossiers en toute transparence. «Tous ceux qui ont le droit de bénéficier d'un logement l'auront», a-t-il assuré. Pour le programme de l'année 2019, Mouloud Chérifi a fait état de la réception de 20.000 logements toutes formules confondues. La priorité sera donnée aux bénéficiaires de préaffectations, à l'instar des habitants de Hai Sanaouber (ex-Planteurs), du site «Batima Taliane» dans la commune d'Oran, les cités Kimo et Kara, dans la commune d'Es-Sénia, Hai Sardina, à Mers Kébir et de Sidi Chahmi. Avec ces futures opérations, il sera procédé progressivement à l'éradication de ces quartiers précaires et à la récupération d'importantes assiettes foncières devant servir à la réalisation de projets d'intérêt public.