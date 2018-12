banques : Stimuler lâ€™entrepreneuriat

La banque internationale du Groupe BPCE, Natixis Algérie, filiale de Natixis SA et le hub entrepreneurial et technologique Sylabs, ont signé, lundi dernier, un protocole portant partenariat de coopération, d’échange et de partage de savoir-faire. Ce partenariat a pour objectif de créer des synergies entre Natixis Algérie, qui a lancé en 2018, la première banque mobile en Algérie «Banxy», et Sylabs, deux acteurs majeurs de l'économie numérique en Algérie.

A la faveur de cet accord, les deux parties ambitionnent d’impulser une nouvelle dynamique autour de la «Fintech», en Algérie, en préparant les jeunes diplômés et les startups aux enjeux et aux évolutions du secteur bancaire et de la finance. Ce partenariat permettra également d’engager la réflexion sur les nouveaux modèles à mettre en place localement, devant s’articuler autour d’un écosystème qui soit adapté aux nouvelles technologies. «De par sa connaissance de l’écosystème algérien et sa proximité avec les entrepreneurs innovants, Sylabs entend enrichir ses services à destination de ces derniers en leur offrant notamment un espace d’échange direct et privilégié avec un représentant du monde bancaire», indique-t-on. Cette collaboration permettra aussi à Natixis Algérie de «franchir une nouvelle étape dans son intégration dans l’écosystème entrepreneurial algérien à travers des actions concrètes». Sur le terrain, «ce partenariat se matérialisera, entre autres, par l’organisation de rencontres traitant de sujets d’actualité à l’instar de la ‘‘Fintech’’ pour laquelle un club sera exclusivement dédié». L’initiative vise en fait à «faire évoluer les startups et faciliter les interconnections entre la banque, les porteurs de projets et les entrepreneurs de la communauté Sylabs, en leur offrant un accompagnement sur les techniques financières ainsi que la mise en relation avec de potentiels investisseurs», précisent les acteurs de cette démarche. Dès la fin de cette année, en effet, les startups intégrées dans le hub entrepreneurial pourront tirer profit «des expertises de Natixis Algérie sur l’ensemble des thématiques liées au secteur bancaire». Aussi, Natixis Algérie et Sylabs ambitionnent d’adapter leur partenariat «aux attentes des entreprises et contribuer ainsi au développement de l’écosystème de ces startups d’une manière continue».

M. Boris Joseph, directeur général de Natixis Algérie a déclaré, à ce propos qu’avec ce partenariat avec Sylabs, la banque ambitionne «d’apporter sa pierre à l’édifice en participant de manière proactive au développement de cet écosystème en Algérie».

D. Akila