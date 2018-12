Palestine en 2018 : Attachement Ã  la cause face au complot israÃ©lo-amÃ©ricain

L’écho de la cause palestinienne n’a pas cessé de retentir durant toute l’année 2018 à travers le monde face à un complot israélo-américain tendant à l'enterrer par l’exécution de la "transaction du siècle" enclenchée notamment par la décision du président Donald Trump de considérer la ville sainte d'El Qods, occupée, comme capitale d'Israël, une action vivement contestée faisant perdre aux Etats-Unis le statut de garant dans le processus de paix.

La direction palestinienne a, dans sa réaction immédiate à cette action provocante et contestée de par le monde, dénoncé une transgression des accords de paix signés avec Israël pour la solution à deux Etats, ce qui extrait aux Etats-Unis la qualité de garant dans le processus de paix. Les Etats-Unis n'ont, en outre, pas manqué, durant l'année 2018, d'annuler les 200 millions de dollars d'aide aux Palestiniens en Cisjordanie et dans la Bande de Ghaza, une enveloppe qui représente l'ensemble de la contribution de Washington au budget des territoires palestiniens. La direction palestinienne a vu dans cette mesure répressive un "chantage minable" de la part de Washington. Affichant encore plus la politique "impartiale" des Etats-Unis au Proche-Orient et ses positions de soutien au lobby israélien, M. Trump avait accusé, au forum de Davos en début d'année, les Palestiniens de ne pas vouloir "négocier avec Israël". De leur côté, les Palestiniens boycottent les efforts de paix de la Maison-Blanche depuis la décision annoncée le 6 décembre par Donald Trump de considérer El Qods comme capitale de l'entité israélienne, sachant bien que les Palestiniens comptent faire d'El-Qods-Est occupée la capitale de leur futur Etat indépendant, au moment où l'occupant s'acharne à dire que la ville sainte est sa capitale éternelle et indivisible.

Les Etats-Unis ont perdu leur statut de médiateur

Ainsi, vingt-cinq ans après les accords d'Oslo, les Etats-Unis sont moins bien placés que jamais pour jouer les médiateurs. Pour le président Donald Trump, réunir les deux parties (Israéliens et Palestiniens) pour signer un accord de paix, comme Bill Clinton en 1993 à Washington où comme Jimmy Carter il y a 40 ans à Camp David, semble bien compliqué. L'homme d'affaires républicain a pourtant promis à sa prise de fonctions de conclure l'"accord ultime" entre Israéliens et Palestiniens, et confié cette tâche à un groupe tout aussi inexpérimenté mais réputé proche des positions israéliennes, sous la houlette de son gendre et conseiller Jared Kushner. Les Palestiniens, de leur côté, ont gelé tout contact dès fin 2017, suite à la décision de Donald Trump de considérer El Qods comme capitale de l'entité israélienne, en rupture avec des décennies de consensus international qui veut que le statut de la Ville sainte soit confié à la négociation. Depuis, l'administration américaine multiplie les mesures spectaculaires dans le double but avoué d'amener les dirigeants palestiniens à accepter de négocier : aide bilatérale quasiment effacée, annulation de soutien financier à l'agence de l'Onu pour les réfugiés palestiniens (Unrwa), et fermeture de la mission de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP) à Washington, 25 ans après que le défunt leader historique palestinien, Yasser Arafat, le chef de cette même OLP, a été reçu avec les honneurs à la Maison-Blanche. Selon l'ex-diplomate américaine, Michelle Dunne, chercheuse au Carnegie Endowment for International Peace, les Américains tentent de soustraire aux négociations les sujets les plus épineux — El Qods, les réfugiés palestiniens —, ce qui confirme que Washington veut sous le règne de Donald Trump mettre fin à tout projet de faire aboutir une "solution à deux Etats".

Mystérieux plan de paix

Un plan en préparation par l'administration américaine de Donald Trump pour un règlement du conflit israélo-palestinien, et dont les contours n'ont pas été dévoilés, inquiète les Palestiniens qui le qualifient d'"accord du siècle", perçu par ailleurs comme un complot des Etats-Unis et d'Israël pour asseoir la domination de l'entité israélienne sur le Moyen-Orient. Devant l'intransigeance de l'occupant, dont les multiples violations ont continué de faire en 2018 des centaines de morts parmi les Palestiniens, le gouvernement palestinien de Rami al Hamdallah avait réclamé une enquête internationale et appelé à un mécanisme international multipartite pour aider à résoudre le conflit israélo-palestinien, alors que le monde arabo-islamique réfléchissait aux moyens de répondre au transfert de l'ambassade américaine à El Qods, considéré comme une atteinte au statut historique, juridique et politique de la ville, et qui ne peut que déstabiliser la région.

Le statut d'El Qods, qui abrite le troisième lieu saint de l'islam, est l'un des principaux obstacles à la conclusion d'un accord de paix entre Israéliens et Palestiniens, en plus d'autres questions restées en suspens dans les négociations israélo-palestiniennes à l'arrêt depuis 2014, après neuf mois de discussions infructueuses sous la houlette des Etats-Unis.

Il s'agit entre autres du retour des réfugiés, la libération des prisonniers palestiniens des geôles israéliennes et la proclamation d'un Etat palestinien indépendant avec El Qods-Est comme capitale. Autre fait saillant de l'année 2018, les marches de retour enclenchées depuis le 30 mars dans la bande de Ghaza par les Palestiniens. Une mobilisation réprimée, à chaque fois, par l'armée sioniste, faisant pas moins de 200 morts et des milliers de blessés par balles.

Occupation des territoires palestiniens

Escalade verbale

entre Israël et la Turquie

De vifs échanges ont opposé Israël et la Turquie au cours du week-end, culminant hier quand Ankara a qualifié d'"occupation illégale" la présence israélienne dans les territoires palestiniens après que le Premier ministre israélien a accusé la Turquie de se livrer à des "massacres" de Kurdes. Le porte-parole de la présidence turque, Ibrahim Kalin, a étrillé hier le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, estimant qu'il devrait "mettre fin à l'occupation illégale des territoires palestiniens et à la brutale oppression du peuple palestinien". Il a ajouté dans un tweet qu'"attaquer sans cesse Erdogan ou utiliser les Kurdes" pour faire diversion "ne le sauverait pas de ses troubles sur le front intérieur". Cette déclaration fait suite à une précédente altercation verbale. Samedi, s'adressant à des jeunes Turcs, le président Recep Tayyip Erdogan leur avait recommandé de "ne jamais frapper un ennemi à terre". Il avait alors ajouté : "Vous n'êtes pas un Juif en Israël". Une comparaison qui a choqué Benjamin Netanyahu. Les relations entre la Turquie et Israël se sont crispées cette année autour de nombreux sujets, notamment en juillet lorsqu'une loi controversée votée par le parlement israélien avait défini Israël comme l'État-nation du peuple juif. Erdogan, qui se considère comme le champion de la cause des Palestiniens, avait alors amèrement critiqué Israël, le décrivant comme "l'État le plus sioniste, le plus fasciste et le plus raciste au monde". Ankara avait déjà sommé en mai l'ambassadeur israélien de quitter la Turquie, après la mort de plusieurs manifestants à la frontière avec la bande de Ghaza. Le 14 décembre, Erdogan a aussi déclaré que les Palestiniens étaient soumis à des "pressions, des violences et des politiques d'intimidation pas moins graves que l'oppression des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale", en référence à la Shoah.



Soutien à la Palestine

« Une des politiques de principe de l’Iran »

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a affirmé hier que le soutien à la Palestine constitue "une des politiques de principe de la République islamique d’Iran", ont rapporté des médias locaux. S'exprimant lors d'une rencontre avec un responsable du mouvement de résistance palestinien (Hamas) et membre du Conseil législatif palestinien, Mahmoud al-Zahar, le chef de la diplomatie iranienne a indiqué que "le soutien à la Palestine constitue l’une des politiques de principe de la République islamique d’Iran", a rapporté l'agence Irna. "Nous espérons que certains pays islamiques qui placent leurs espoirs dans le soutien des Israéliens et les Etats-Unis retournent dans le monde islamique et comprennent que ceux deux parties ne seront jamais des amis et des partenaires de confiance", a ajouté M. Zarif lors de son entretien avec le responsable palestinien qui effectue une visite à Téhéran à la tête d'une délégation, a poursuivi la même source. Pour sa part, Mohamed al-Zahar a déclaré que la République islamique d'Iran était le "vrai partisan" de la cause palestinienne, exprimant l'espoir de "la fin de la colonisation israélienne à travers la poursuite de la résistance du peuple palestinien et du soutien du monde islamique", a fait savoir Irna.

Hamas - Fatah

Le difficile rapprochement

Les réunions marathoniennes du Caire regroupant les dirigeants du mouvement Fatah du président Mahmoud Abbas et celui du Hamas ainsi que les appels du leader Ismail Haniyeh à resserrer les rangs et à l’unité palestinienne face aux manœuvre israélo-américaines, ne semblent pas apporter grand-chose à l’édification de la maison palestinienne. Encore une fois d’autres dissensions sont venues s’ajouter au climat déjà délétère entre ses deux formations faisant ainsi planer d’autres zones de turbulences. Cette fois la cause d’une éventuelle crispation relève du volet organique de l’autorité palestinienne. En effet, voulant respecter une décision de la cour constitutionnelle palestinienne, le président Abbas à fait part de son intention de faire dissoudre le parlement sans pour autant fournir d’autres précisions. «La question a été examinée par le Cour constitutionnelle qui a émis ce jugement de dissolution du Conseil législatif et appelé à des élections législatives dans les six mois. C'est de ce que nous devons appliquer immédiatement", a affirmé le président palestinien lors d'une réunion de la direction palestinienne à Ramallah. Suite à quoi, le mouvement Hamas a dénoncé cette intention sous prétexte que cette démarche «détruira le système politique palestinien». Pour rappel le Conseil législatif palestinien à forte dominance du Hamas est inactif depuis plusieurs années. Pour Hamas cette décision servait les «intérêts partisans» du chef de l'Autorité palestinienne. Etalant au grand jour ses griefs contre le mouvement Fatah, le Hamas a affirmé dans un communiqué, que la Cour constitutionnelle avait été créée par le président palestinien «pour légitimer ses décisions arbitraires». Des joutes verbales qui refroidissent l’élan de réconciliation entamé par les deux parties depuis l’annonce de Trump de transférer l’ambassade américaine à Al Qods. Pour les dirigeants du Hamas le président Abbas «aurait du tendre la main à l'invitation du dirigeant Haniyeh de convoquer une réunion conjointe, mettant ainsi fin à la division palestinienne». Cependant, selon des analystes, la dissolution du Parlement pourrait permettre au président Abbas d'exercer des pressions supplémentaires sur le Hamas. La loi palestinienne permet au président de cette Assemblée de devenir président par intérim en cas de disparition de M. Abbas, âgé de 83 ans. Le Hamas avait remporté les dernières élections législatives en 2006 face au Fatah. Depuis, toutes les tentatives de réconciliation entre les principaux mouvements palestiniens ont échoué. Le président Abbas et le Fatah, basés en Cisjordanie, ont durci la pression sur le Hamas ces derniers mois et les différentes tentatives de réconciliation sont restées vaines.

Parmi les pierres d’achoppement, le refus du Hamas de désarmer sa branche militaire. Et le mandat de Mahmoud Abbas en tant que président a expiré en 2009, mais il est resté en fonction faute d'élections.

M. T.