Cueillette des olives : Un moment de convivialitÃ©

Les champs de la Kabylie renouent avec l'ambiance d'une fin d’année riche en valeurs et autres enseignements sur les us et coutumes locaux. Il s’agit de la cueillette des olives qui est aussi une occasion pour les villageois de se retrouver

La campagne de cueillette des olives bat son pleine à travers les oliveraies de la wilaya. Et les huileries réparties à travers les différentes localités de la wilaya sont en pleine activité. La cadence de la collecte et la trituration des olives connaitra une nette augmentation avec les vacances scolaires d’hiver, une période durant laquelle tous les membres de la famille sont mobilisés pour cueillir ce fruit fortement cultivé en Kabylie. Selon les premières statistiques rendues publiques par le DSA, quelque 2.265 hectares sur 33.512 hectares de plantations d’olives sont déjà traités pour une récolte de l’ordre de 24.915 quintaux, soit une moyenne de 11 quintaux pour un hectare.

La trituration de cette quantité d’olives récoltée a généré près de 240.2 hectolitres d’huile, soit une moyenne de 18 litre l’hectare, a assuré Makhlouf Laib qui a expliqué que la légère baisse enregistrée dans la production de l’olive est expliquée par les pluies qui ont continué à s’abattre jusqu’au mois de juin dernier provoquant la chute du fruit des oliviers ainsi qu’une attaque de la mouche de l’olivier signalée dans certaines oliveraies, même si elle n’a touché que 05% de ces oliveraies de la wilaya. Afin de limiter les dégâts de cette mouche sur le verger oléicole, le directeur des services agricoles de la wilaya de Tizi-Ouzou avait invité les oléiculteurs à entamer rapidement la collecte des olives. En sus de ces deux facteurs, la baisse prévisionnelle de la production oléicole dans la wilaya de Tizi-Ouzou est également expliquée par le phénomène de l’alternance de la production et aussi et surtout l’absence ou le manque d’entretien des vergers oléicoles par les agriculteurs dont certains ne se rappellent de leur verger qu’au moment de la campagne de collecte, avaient déploré unanimement les participants à une journée consacrée à l’oléiculture. Consciente de cette situation, la direction des services agricoles de Tizi-Ouzou a entamé, depuis le mois de juillet dernier, une campagne de sensibilisation à la direction des oléiculteurs à l’effet d’améliorer les techniques d’entretien des vergers, notamment le labour des champs, le recours aux différentes tailles des oliviers, l’usage des engrais et le captage des eaux pour les oliviers, a également insisté M. Makhlouf Laib en invitant les oléiculteurs et les propriétaires de huileries à redoubler d’efforts pour augmenter la production de l’olive et de l’huile de bonne qualité afin de pouvoir placer cette production dans le marché mondial. Pour ce faire, le DSA ainsi que tous les professionnels mettent l’accent sur l’urgence d’en finir avec les anciennes pratiques dans la culture des vergers oléicoles et la collecte, le stockage et la trituration de l’olive qui ne répondent pas aux normes internationales de commercialisation.



Une qualité à améliorer



Tous les professionnels et les représentants d'instituts de formation, des professionnels, des organismes assureurs insistent sur l’adoption de « bonnes pratiques » dans la filière oléicole pour relever les défis de l’augmentation de la production et la productivité de l’olive et de l’amélioration de la qualité d’huile en réduisant son taux d’acidité pour qu’elle soit conforme à la norme internationale. Parmi ces bonnes pratiques à observer, la préparation du sol, la réalisation de cuvettes, de l'apport d’engrais biologiques, de l’utilisation des caisses pour le stockage et le transport des olives qui se doivent être triturées dans les plus brefs délais, rappellent encore des professionnels de la filière oléicole. L’utilisation de la caisse pour le stockage et le transport de l’olive aux huileries, qui a été fortement recommandée par ces professionnels de la filière pour le commencement de ce processus de mise en œuvre de ces bonnes pratiques dans l’oléiculture, est désormais prise en considération par la majorité des oléiculteurs et oléifacteurs de la wilaya, selon le DSA qui s’est dit ravi de constater que la campagne menée en direction de ces producteurs d’olive a apporté ses premiers fruits. Lors d’une rencontre consacrée à l’oléiculture tenue dernièrement à Tizi-Ouzou, le président du conseil national interprofessionnel de l’oléiculture, Mhamed Belasla, avait insisté sur l’importance d’améliorer la qualité de l’huile d’olive algérienne, pour produire une huile aux normes internationales pour qu’elle arrache une place sur le marché international, particulièrement ceux en dehors de l’Europe, tels que ceux de l’Afrique, Moyen orient (l’Arabie Saoudite en exemple) et l’Asie (Russie). Sur le plan de la formation des agriculteurs en général et les oléiculteurs en particulier, le directeur de l’institut de technologie moyen agricole spécialisé en agriculture de montagne (ITMAS) de Boukhalfa, Tamene Said, a rassuré de l’implication totale de son institut dans la dynamique de développement de la filière oléicole par l’élaboration de programmes de formation au profit des producteurs transformateurs, pour améliorer leurs pratiques. Enfin, pour cette saison oléicole dont la campagne de collecte bat son plein, la récolte concernera un verger de près de 39.000 hectares, et la trituration de l’olive collectée se fera au niveau de 450 huileries, dont 284 traditionnelles, 57 semi-automatiques et 109 modernes. Le rendement d’un quintal d’olive triturée est estimé à 18 litres d’huile, selon le DSA. Pour cette saison, la direction des services agricoles de Tizi-Ouzou a prévu la plantation de 2.700 hectares d’oliviers et le greffage de 700 autres hectares d’oléastres. Comme elle prévoit l’entrée en service de trois nouvelles huileries modernes. Bel. Adrar