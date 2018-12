Vacances dâ€™hiver : Les uns et les autres

Hip, hip, hip hourra ! Les vacances d'hiver sont là. On range —momentanément bien sûr— cahiers et stylos pour s'adonner à des loisirs, devenus pour les élèves une chimère, avec des exos à décortiquer, des retards à rattraper et surtout des hobbies en stand-by, faute de temps.

C'est le repos du guerrier pour les élèves et leurs parents qui profitent de ces vacances scolaires pour recharger les batteries afin de mieux se préparer pour le «round» prochain qui sera à la fois chargé et complexe. Les classes d’examen, plus particulièrement, auront carrément du pain sur la planche. Mais bon, pour l’heure, on préfère, un tant soit peu, se concentrer sur le bon côté de la chose, c’est dire prendre le temps pour apprécier temps. En effet, les vacances, c’est aussi une aubaine pour oublier le stress des examens et tout ce qui en découle en termes de frustration, angoisse déception et moral torturé par l’incertitude et le doute avant l’annonce des résultats. Les parents, usés, eux aussi, par la hantise des mauvaises notes et les inévitables concours de circonstances, espèrent faire une bonne pioche en investissant, cette fois-ci, dans l’aspect loisir pour encourager leurs enfants le deuxième trimestre. Le ton est donné aux sorties récréatives, aux visites des lieux touristiques, aux courses et autres activités ajournées, à cause de la scolarité des enfants.



Un programme riche pour faire plaisir aux bambins



Les vacances sont là. La période «d’hibernation» imposée aux élèves et leurs parents est rompue. Un petit break est pris, histoire de sortir de la monotonie et de l’ambiance des cours. Le parc zoologique de Ben Aknoun, le jardin d’essai du Hamma, les forêts récréatives, les musées et les restaurants deviennent des lieux de prédilection pour les «vacanciers» qui tiennent à vivre au rythme de la jovialité et de la découverte aussi. Les parents tout comme leurs enfants profitent de ces deux semaines de repos pour faire le plein d’énergie, de dynamisme et de bonne humeur aussi, avant la reprise des cours. Il faut signaler, par ailleurs, qu’un programme riche en activités culturelles, scientifiques et de loisirs a été tracé par la Direction de la jeunesse et des sports de la wilaya d'Alger au profit des élèves et des jeunes qui coïncide avec les vacances scolaires d'hiver, de concert avec l'Office des établissements de jeunes de la wilaya. C’est ainsi que des activités culturelles, récréatives et de loisirs sont programmées à travers les maisons de jeunes, mises à l’heure des vacances. Un atelier scientifique à Tissemssilt, des excursions à Tikjda et au parc national de chréa sont également envisagés, à l’initiative de l’association pour la protection de l’environnement. A ceux-là s’ajoute des caravanes sillonnant plusieurs wilayas du pays, des pièces théâtrales et des activités de loisirs, animées au niveau des places publiques. Il est à noter que le jardin d’essai du Hamma reste la plaque tournante des visiteurs, d’autant plus que tous les modes de transport collectifs desservent ce quartier d’Alger. Ses jardins anglais, français, ses allées, entre autres celle des bambous, immortalisée par Renoir, ses serres, ses carrés de floriculture et son lac procurent une sensation de bien-être unique en son genre. Néanmoins, ce sentiment de sérénité reste un leurre pour les élèves des candidats au baccalauréat et le Brevet d’Enseignement Moyen et leurs parents qui ont les révisions comme seuls loisirs.



Quand les cours de soutien «gâchent» les vacances !



Parler des vacances pour les élèves de la terminale et de la 4e année moyenne est même incongru pour certains. L’heure de la vérité a sonné et il faut s’y préparer. A quelques mois de ces épreuves décisives, la course est lancée pour mettre la main sur des enseignants spécialisés dans la préparation des élèves candidats à ces examens. C’est un fait, «l’aura» de certains enseignants fait le tour, pas seulement des quartiers mais aussi des villes. La priorité est donnée, d’ailleurs, par ces derniers, selon les filières. C'est-à-dire, un prof de maths ne prend pas les élèves de gestion, par exemple, qu’à partir du deuxième trimestre. Le stress du bac et du BEM a commencé et il est absolument inadmissible de ne pas saisir cette opportunité pour se préparer à ces examens de fin des cycles moyen et secondaire. C’est l’avis, en tout cas, de nombreux parents qui estiment que la priorité doit être donnée aux révisions. A ce sujet, une mère de famille ayant un enfant candidat au bac, filière gestion, est formelle. «Le Temps presse et le droit à l’erreur n’est pas permis», dira-elle, avant de poursuivre que le moindre faux pas risque de coûter cher.

Le compte à rebours a déjà commencé pour les familles qui vivent déjà à l’heure du BAC et du BEM. La mobilisation a atteint son paroxysme.

Samia D.