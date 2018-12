Lâ€™ENTREFILET : Ars longa vita brevis

Voilà une première ! Le théâtre s’invite à l’université et parallèlement lève son rideau pour les étudiants. Cela se passe à Oran entre le théâtre régional d'Oran Abdelkader-Alloula et l'Université d'Oran-1 Ahmed- Ben bella. Une convention de grande importance sera signée cette semaine entre ces deux entités porteuses de savoir. Après de fructueux échanges entre le TRO et le département d'arts dramatiques, la collaboration s’élargit enfin à l'ensemble des facultés de l'Université.

Les étudiants seront de fait conviés et encouragés à assister aux spectacles, et pourront profiter pleinement des moyens et de l’expertise technique pour le bon déroulement de leurs stages et thèses de fin d'études. Ce partenariat sera l’occasion d’une organisation effective de la salle d'archives documentaires avec la collaboration fructueuse des étudiants en bibliothéconomie. Et pour corser le tout, il est prévu de monter conjointement, en 2019, une pièce théâtrale jouée par des étudiants. La convention fera tâche d’huile et s’élargira à l'Université de Tlemcen Aboubekr-Belkaïd.

Que de plus louable que cette initiative qui injecte l’art et sa philosophie dans le monde rigidifié de l’université ? Une action salvatrice qui aidera la gente estudiantine à élargir ses horizons et sortir du flou ambiant. Ars longa vita brevis, disait Hippocrate.

K. Morsli