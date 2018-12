Boney Fields met le feu aux planches

La soirée de clôture du Dimajazz a été à l’image de l’évènement culturel phare de Constantine, haute en couleur, avec une ambiance que la ville n’a pas connu depuis… deux ans, car il faut rappeler qu’en 2017, le festival n’a pu être organisé, le ministère de la Culture ayant décidé de son « report », ce qui, en plus d’avoir été un véritable coup de massue pour les milliers de fidèles, a fait planer le spectre de la disparition pure et simple d’une manifestation laquelle, jusque-là, n’avait jamais connu de coup d’arrêt, et a valu à la capitale de l’Est d’être placée par l’UNESCO sur la carte du jazz, ce qui n’est pas un mince exploit. En ouverture, le public, nombreux, a pu découvrir de nouveaux paysages sonores, avec le projet Bahdja, né de la rencontre entre le violoniste algérien Kheireddine Mkachiche, lequel a, entre autres, collaboré avec Nguyen Lee, Dhafer Youcef et Jon Hassell et le saxophoniste belge Manuel Hermia, véritable globe-trotter de la world music. Entourés de leurs musiciens, Azzedine Kendour, François Garny et Franck vaillant, respectivement au piano, à la basse et à la batterie, les deux complices ont délivré une musique transcendant les frontières, mêlant sensibilités maghrébines, orientales et occidentales, et remportant l’adhésion d’un auditoire attentif. Cette première partie, plutôt calme, n’annonçait en réalité que la grande tempête qui allait déferler sur l’antique siège du théâtre régional. Boney Fields, le trompettiste afro-américain, accompagné de son groupe, The Bone’s Project (Nadege Dumas, Ichème Zouggart, Joseph Champagnon, Axel Foucan, Bruno Pimienta et Jean Marc Randria), a fait lever la salle dès les premières notes. Natif de Chicago, l’hôte du Dimajazz, qui vient juste de sortir un nouvel album, Bump City, se pose en chantre de la tradition africaine-américaine ancestrale, en ce sens qu’il mêle au jazz le blues électrique des rives du lac Michigan, ainsi qu’une bonne dose de funk et de soul. Chant rageur, harangues énergiques et solos de trompette endiablés, la recette de ces howman expérimenté s’est avérée, comme lors des éditions 2008 et 2011, d’une efficacité redoutable, et le public, plutôt jeune, n’est pas prêt à s’en remettre de sitôt. Il est utile de signaler que les organisateurs ont opté pour le théâtre Mohamed Tahar-Fergani (environ 400 places), car le coût de la location du complexe Ahmed Bey (Zénith), gérée par l’ONCI, est nettement au-dessus des faibles moyens mis à la disposition du commissariat. Ainsi, pendant que des artistes internationaux se produisent, tant bien que mal, sur les planches de l’exigu théâtre, la salle principale du Zénith, forte de 3.000 places, n’accueille pratiquement plus que des… pièces de théâtre pour enfants ! Une aberration de plus dans un secteur quasi dévasté. Issam Boulksibat