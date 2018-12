En marge de la journÃ©e mondiale sur la langue arabe : Lâ€™Arabe, une langue riche et diversifiÃ©e

Le 18 décembre dernier, journée mondiale de la langue arabe, certes médiatisée quelque peu dans notre pays mais célébrée —plutôt avec éclat— dans d’autres pays musulmans et même non musulmans, tombe malgré tout à point nommé pour nous rappeler combien cette langue a donné à d’autres langues autant, sinon plus qu’elle n’en a emprunté tout au long de l’histoire de l’humanité.

Pour autant, que l’on sache, il existe plusieurs pays dont les habitants sont à une très grande majorité musulmans mais qui, tout en conservant l’arabe comme langue de référence, symbolisée par le Coran, n’ont pas adopté cette langue dans la vie quotidienne. Parmi ceux faisant partie de l’aire islamique, mais ayant maintenu ou repris leurs propres langues, l’Iran tient une place de choix car «dès le XIIIe siècle, la langue arabe a perdu sa prédominance dans ce pays» au profit du persan (farsi), une langue appartenant à une branche de la famille indo-européenne —la branche indo-iranienne plus précisément— et non à la famille sémitique. La même remarque vaut pour l’Afghanistan, où les deux langues officielles —le dari et le pachto— sont très proches du persan.

Au Pakistan, la langue officielle est l’urdu qui, avec le hindi, est à relier au sanscrit, autre langue indo-européenne. Par ailleurs, la situation linguistique et religieuse de la Turquie demande, observe-t-on dans les milieux linguistes, à être précisée. Il est vrai que la religion musulmane n’y est plus religion d’état depuis 1928, mais la grande majorité de ses habitants (97 %) est de religion musulmane. Là aussi, il faut savoir que le turc parlé en Turquie appartient à la faille altaique, qui regroupe des langues de l’Asie centrale, de la Sibérie, de la Mongolie et du Caucase.

Enfin, en Indonésie, pays considéré notoirement comme celui où vit le plus grand nombre de musulmans, «ce n’est pas la langue arabe mais la langue indonésienne, proche du malais, qui est restée la langue quotidienne de ses habitants». Tout cela indique qu’une carte représentant l’expansion de la religion musulmane dans le monde ne coinciderait «que partiellement avec une carte de la répartition géographique de la langue arabe qui, de plus, présente des usages parlés une image très diversifiée dont l’origine remonte aux premiers temps de l’expansion de la langue arabe».



Les dialectes avaient suivi le mouvement des tribus



Pratiqué sur un si vaste domaine, et de surcroit par des populations qui l’avaient souvent appris comme une langue étrangère, «l’arabe parlé a subi des modifications plus ou moins considérables au cours des siècles, en donnant naissance à de nombreuses variétés, différentes selon les lieux et les peuples». La diversité des parlers arabes ne se comprend, explique-t-on dans les milieux linguistes, que si on les «rattache au mouvement des tribus sur le terrain et à la nature des relations qu’elles ont nouées avec les populations autochtones, dès la première expansion de l’islam».

Toujours est-il que «le contact des Arabes entre eux et avec les habitants des pays conquis entrainait des modifications de leur prononciation et de leur vocabulaire». Les linguistes observent ainsi que «tout en conservant leur propre idiome, les conquérants se laissaient influencer par les langues locales, malgré le recul de celles-ci au profit de la langue arabe». De leur côté, «en adoptant la langue du Coran, les habitants des pays conquis introduisaient dans cette langue nouvellement apprise des habitudes linguistiques qui étaient les leurs». Dès lors, on comprend bien comment et pourquoi les parlers arabes de l’Afrique du Nord-Ouest ont été influencés par les différentes variétés du tamazyght alors que ceux de l’Afrique du Nord-Est ont reçu des apports de l’araméen, du syriaque, du persan et, plus tard, du turc.

Pour tout dire, c’est à un véritable voyage linguistique que la langue arabe donnerait lieu, au cas bien entendu où l’on se pencherait davantage sur son origine, son expansion —au même titre que l’islam— et ses apports aux autres langues, ainsi que ses emprunts et sa fonction unificatrice des pays où elle est pratiquée.



(*)D’après Henriette Walter et Bassam Baraké in «Arabesques» ; Robert Laffont/Editions du temps, Paris 2006, 350 pages. Et Nejmeddine Khalfallah in «Lexique raisonné de l'arabe littéral» ; Edition Studyrama, Paris 2012, 304 pages.

Kamel Bouslama